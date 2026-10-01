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ASAP Rocky a présenté sa collection en plein concert

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ASAP Rocky a présenté sa collection en plein concert

Venu performer à l’Accor Arena de Paris, le rappeur a fait forte impression avec des invités prestigieux, un défilé de mode, ainsi que la présence de sa compagne Rihanna et de leur fille d’un an.
01.10.2026, 14:5101.10.2026, 14:51
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Paris est en pleine Fashion Week. Quoi de plus logique, donc, que de commencer un concert par un défilé de mode? C’est la proposition d’ASAP Rocky, rappeur, producteur, mais également styliste, puisqu’il est à la tête d’AWGE, pour «Anti-War Global Economics», une marque dont il assure la direction artistique.

L’Accor Arena a donc été le théâtre d’un défilé où les mannequins arboraient des tenues amples, inspirées du streetwear, du luxe et de l’univers militaire, conçues en collaboration avec Ray-Ban et Puma, le tout sur une scène en forme de pont de bateau.

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ASAP Rocky a offert au public un spectacle maximaliste, marqué par une arrivée spectaculaire en hélicoptère et la présence sur scène de son acolyte Tyler, The Creator. Le rappeur a même fait monter sa fille, Rocki Irish, qui vient de fêter son premier anniversaire. Sa compagne Rihanna, également présente, lui a confié l’enfant sous les yeux émerveillés des fans.

La tournée mondiale Don't Be Dumb World Tour, qui compte 43 dates, marque le grand retour sur scène et en tête d’affiche du rappeur new-yorkais, à l’occasion de la sortie de son quatrième album studio, Don't Be Dumb. Après avoir bourlingué aux Etats-Unis, les dernières dates se poursuivent en octobre 2026 en République tchèque, en Hongrie, en Croatie, en Serbie et en Bulgarie, avant de s’achever le 11 octobre 2026 à Athènes, en Grèce.

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