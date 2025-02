Dans le clip Telephone, Lady Gaga et Beyoncé sont des criminelles. youtube

16 ans après, ce clip aura une suite

La star a confirmé une suite deTelephone, tube en featuring avec Beyoncé sorti en 2009.

Telephone, c'est l'histoire d'une Lady Gaga emprisonnée après avoir assassiné son petit ami dans le clip de son tube Paparazzi. Après avoir purgé sa peine dans une «prison for bitches» (on vous laisse traduire), sa copine Beyoncé vient la chercher et ensemble, elles roulent vers un diner américain au milieu du désert dans lequel elles empoisonnent tous les clients. Puis, les deux criminelles s'enfuient à bord de leur Pussy Wagon, un des nombreux clins d'œil du clip aux œuvres de Tarantino. A la fin des 9 minutes de court-métrage, il est écrit: «To be continued.» C'était il y a 16 ans. Oui, ça fait mal, on sait.

Lady Gaga a annoncé que Telephone aurait bel et bien une suite. Quand? Elle ne sait pas. Avec Beyoncé? «Peut-être», a-t-elle dit. Cette révélation, elle l'a faite en passant au détecteur de mensonges dans une vidéo pour le site Vanity Fair.

La star s'est pliée au petit jeu du magazine dans le cadre de la promo de son nouvel album, Mayhem, dont la sortie est prévue le 7 mars. Au total, il y aura 16 titres dont un avec le DJ techno français Gesaffelstein et l'un avec Bruno Mars.

Le troisième morceau de l'album, Abracadabra, est sorti en février et le clip dévoilé en exclusivité durant la soirée des Grammy, a fait grand bruit. Il inclut des chorégraphies spectaculaires et des costumes extravagants. En le regardant, on ne peut s'empêcher de penser aux hits de Lady Gaga dans les années 2010. Il rappelle forcément ses projets sombres, comme Marry the Night, Alejandro et bien sûr, Bad Romance.

Cet opus est donc très attendu. Pour rappel, son dernier album studio, Chromatica, sorti en plein Covid, n’a pas trouvé son public. Quant à son projet Harlequin, sorti en septembre 2024 et inspiré du film Joker dans lequel elle joue, est passé totalement inaperçu.

Peut-être qu'un autre clip de son prochain album sera bel et bien la suite de Telephone. To be continued...

