Speedos sexy et plages à moitié vides: c'était Ibiza en 1976 agon y + e cstasy gallery

Peut-on être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue? Voici quelques images de l’île blanche des Baléares, avant qu’elle ne devienne l’île de la fête…

Oliver Baroni Suivez-moi

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Bien avant qu’Ibiza ne se transforme en haut lieu festif mondialement connu, l’île était un endroit paisible, encore largement méconnu. Lorsque le photographe allemand Walter Rudolph y débarque en 1976, il se fixe pour objectif de capturer un regard authentique sur ce qui va devenir l’une des prochaines grandes destinations touristiques de la planète.

Dans les années 1960 et 1970, Rudolph et son épouse – elle-même photographe reconnue – parcourent le monde. Leurs voyages les mènent de Hong Kong au Kenya, en passant par Israël, Londres et l’ensemble du bassin méditerranéen. Mandaté par de grandes marques du tourisme comme Thomson (TUI), la compagnie aérienne espagnole Iberia ou encore des agences photographiques renommées telles que ZEFA, Bavaria et Toni Stone, le couple a pour mission de rendre tangible le rêve des vacances modernes.

Les clichés atmosphériques de Rudolph, réalisés sur les riches pellicules Kodak de l’époque, deviennent rapidement une référence dans les catalogues de voyage internationaux, et transportent les lecteurs vers des destinations exotiques.

C’est dans le cadre de cette carrière que Rudolph arrive à Ibiza en 1976. A cette époque, l’île des Baléares est encore une destination confidentielle qui commence tout juste à séduire les touristes européens.

Le mouvement hippie y est toujours omniprésent et les visiteurs profitent des plages, de la vie nocturne hédoniste et d’un mode de vie insouciant. Ce que Rudolph immortalise alors avec son appareil photo constitue aujourd’hui une véritable capsule temporelle: une Ibiza sur le point d’être découverte – puis envahie – par le reste du monde.

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Faisons maintenant un saut dans le temps. Presque 50 ans plus tard, en 2025, quelque 4 millions de touristes ont posé pied sur l’île. Un afflux massif de vacanciers auquel les images séduisantes réalisées des décennies plus tôt par Rudolph n’ont sans doute pas été totalement étrangères.