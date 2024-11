Vous n'avez pas de cheminée? La Nasa a une idée lunaire

Rien de plus chaleureux pour les Fêtes qu'un feu de bois qui crépite. Sur YouTube, il existe des tas de vidéos de plusieurs heures qui miment une cheminée allumée. La Nasa a sorti sa version.

Quand on n'a pas de cheminée chez soi, on peut prétexter d'en avoir une en projetant sur sa télé ou son ordi une vidéo YouTube de plusieurs heures d'un feu qui crépite. La Nasa a sorti sa version pour les Fêtes de fin d'année et on est sur quelque chose d'un peu plus rock and roll. La vidéo dure 8 heures, elle est en 4K (c'est précisé) et elle fait un boucan d'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle est censée reproduire le bruit d'une fusée au décollage.

Il s'agit plus précisément du moteur RS-25 de la fusée SLS (Space Launch System) et d'une paire de propulseurs à poudre, précise la Nasa en description. Cette fusée avait été lancée pour la mission Artemis I autour de la Lune et était revenue le 16 novembre 2022. Et si le bruit est assourdissant, c'est parce qu'il s'agit de l'un des plus gros moteurs de fusée de l'histoire de la Nasa. La fusée exerce une poussée colossale de 8,8 millions de livres lorsqu'elle quitte le pas de tir.

Si les Américains se demandent où vont leurs impôts:

La vidéo a été publiée ce mardi 26 novembre, soit deux jours avant Thanksgiving, une fête cruciale aux Etats-Unis. Elle cumule déjà 70 000 vues.

