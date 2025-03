Millie Bobby Brown est la star du prochain film Netflix. dr

Ce film est le plus cher de Netflix et il sort bientôt

Le 14 mars, sur Netflix, sortira The Electric State, avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Il s'agirait du film le plus cher à produire de la plateforme.

Hendrik Busch / watson.de

Millie Bobby Brown est peut-être la plus grande star que Netflix ait produite au cours de la dernière décennie. La Britannique a joué les rôles principaux dans la série Stranger Things, le film fantastique Damsel et la série policière Enola Holmes, tous trois parmi les contenus les plus regardés de la plateforme.

Le prochain film de Millie Bobby Brown sera disponible sur Netflix le 14 mars. Le service de streaming aurait investi une somme incroyable dans le blockbuster de science-fiction The Electric State.

De quoi ça parle?

The Electric State est basé sur le roman du même nom de l’auteur suédois Simon Stålenhag. Le livre a été publié en 2018, et deux ans plus tard, Universal en a obtenu les droits, qui ont ensuite été transférés à Netflix.

Chris Pratt et Millie Bobby Brown dans The Electric State. Image: netflix

L'intrigue de The Electric State se déroule dans une dystopie alternative des années 1990 et suit l'orpheline Michelle (Millie Bobby Brown). Michelle voyage à travers l'ouest des États-Unis avec le robot Cosmo à la recherche de son frère. Elle rencontre le contrebandier Keats (Chris Pratt).

La bande-annonce:

L'énorme budget de The Electric State

Le tournage a commencé à l'automne 2022, mais a été brièvement interrompu en raison d'un accident sur le plateau. Le tournage s'est terminé en février 2023. Selon certaines informations, Electric State aurait coûté 320 millions de dollars, ce qui fait de cette production Netflix l’un des films les plus chers de l’histoire. Le chiffre mirobolant provient du journaliste spécialiste de Hollywood et bien informé Matthew Belloni. Mais il n'a pas été officiellement confirmé.

Les cachets des stars de premier plan telles que Millie Bobby Brown et Chris Pratt ont également probablement fait grimper le budget. De plus, le personnel derrière la caméra est composé de noms connus. Anthony et Joe Russo (réalisateurs) ainsi que Christopher Markus et Stephen McFeely (scénaristes) ont été largement impliqués dans cette constellation. On doit à ces trois-là les deux derniers films Avengers de Disney, succès gigantesque au box-office. Anthony et Joe Russo sont également responsables du film Netflix le plus cher à ce jour, que The Electric State est désormais susceptible de remplacer: leur thriller d'action The Gray Man avec Ryan Gosling. Il aurait coûté 200 millions de dollars.



Un casting 5 étoiles

The Electric State dispose d’un excellent casting, même dans les seconds rôles. En plus de Millie Bobby Brown, comprend: Stanley Tucci (Conclave), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Woody Harrelson (True Detective), Anthony Mackie (Captain America: Le Meilleur des mondes) et Brian Cox (Succession).

The Electric State sera diffusé ce vendredi 14 Mars Netflix.

