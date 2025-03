«C'est du harcèlement»: Millie Bobby Brown s'attaque à ses trolls

L'actrice de 21 ans n'en peut plus des critiques sur son physique, et elle l'a fait savoir à travers une vidéo coup de gueule postée sur Instagram, dans laquelle elle apparaît sans maquillage.

Plus de «Société»

Millie Bobby Brown a fêté ses 21 ans ce 19 février. A priori, c'est une jeune vie qui commence, pleine de promesses. C'est sans compter sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas lâché les basques de l'actrice depuis qu'elle a débuté sa campagne de promotion pour son dernier film, The Electric State, aux côtés de Chris Pratt.

Les internautes s'en prennent à elle à chaque apparition sur un tapis rouge en raison de son visage, qu'ils jugent trop...mature. «Elle a 21 ans mais elle en fait 52», pouvait-on lire, entre autres gentillesses.

On vous expliquait tout ça là 👇

Millie Bobby Brown, 21 ans, le 27 février à Madrid. Getty Images Europe

Si la star de Stranger Things a fait le dos rond pour un temps, elle a décidé ce lundi de prendre le diable par les cornes et de s'adresser directement à ses «trolls».

C'est donc via un post Instagram que Millie s'est exprimée, se filmant face cam', le visage sans maquillage. Elle explique: «J'ai commencé dans cette industrie quand j'avais 10 ans. J'ai grandi devant le monde, et pour une raison quelconque, les gens ne semblent pas grandir avec moi.»

«Au lieu de cela, ils agissent comme si je devais rester figée dans le temps, comme si je devais toujours ressembler à ce que j'étais dans la saison 1 de Stranger Things. Et parce que je ne le fais pas, je suis maintenant une cible» Millie instagram

L'actrice a surtout pointé du doigt la presse, qui aligne les gros titres évocateurs sur son physique. Elle cite: «Pourquoi les Gen Z comme Millie Bobby Brown vieillissent-ils si mal?», ou encore «Millie Bobby Brown confondue avec la mère de quelqu'un alors qu'elle guide sa petite sœur Ava à travers LA». Millie n'hésite pas à rajouter le nom et prénom de l'auteur du texte.

«Ce n'est pas du journalisme. C'est du harcèlement. Le fait que des rédacteurs adultes passent leur temps à disséquer mon visage, mon corps, mes choix, c'est troublant» Millie instagram

La réponse de Millie 👇 Vidéo: instagram

Et de souligner que des articles écrits par des femmes lui font d'autant plus mal. «Nous parlons toujours de soutenir et d'élever les jeunes femmes, mais le moment venu, il semble plus facile de les démolir pour des clics», explique-t-elle encore.

«Je refuse de m'excuser d'avoir grandi. Je refuse de me faire plus petite pour répondre aux attentes irréalistes des gens qui ne peuvent pas supporter de voir une fille devenir une femme. Je n'aurai pas honte de mon apparence, de comment je m'habille ou de comment je me présente» Millie instagram

«Faisons mieux. Pas seulement pour moi, mais pour chaque jeune fille qui mérite de grandir sans avoir peur d’être déchirée simplement pour exister», a-t-elle conclu.

Ses fans ont applaudi son initiative et son discours, assurant que cette remise à l'ordre était nécessaire. Comme le rappelle le média People, Millie réagit moins d'une semaine après qu'elle a partagé sur ses stories Instagram un article du Vogue britannique intitulé Personne ne se soucie de l'âge que vous pensez que Millie Bobby Brown a. Brown avait alors remercié l'auteur du papier, qui dénonçait les remarques méchantes dont elle était la cible.

La star de Enola Holmes était alors sous le feu des critiques en raison de ses nouveaux cheveux blonds, qui la «vieillissaient», selon la Toile. On pouvait lire des commentaires tels que «Pourquoi ce maquillage et ces cheveux blonds? Tu es tellement mignonne dans ta version naturelle! Sur la photo, tu ressembles à une femme de 40 ans».

Millie Bobby Brown à l'avant-première de The Electric State à Los Angeles, le 24 février 2025.

C'est d'ailleurs pour faire un pied de nez à ses haters que Brown a coiffé ses cheveux dorés en un chignon pour la première de The Electric State, le 24 février à Los Angeles, aux côtés de son mari Jake Bongiovi.