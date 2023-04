Regardez cette belle brochette d'amoureux. Ils étaient tous en direct et les membres de Love is Blind attendaient les abonnés. Mais Netflix a gâché la foire aux coeurs (et aux cerveaux) atrophiés. Image: Netflix

Netflix s'est vautré et les abonnés sont furax

Les abonnés de la plateforme ont eu la mauvaise surprise de voir l'épisode spécial de Love is Blind, diffusé en direct, être tout bonnement annulé après plus d'une heure d'attente.

Quinze hommes et quinze femmes enchaînent pendant une semaine des rendez-vous dans ce qu'on appelle des capsules sans se voir pour découvrir s'ils ont une «connexion émotionnelle» avant de se passer la bague au doigt. Love is Blind, cette télé-réalité qui précipite les candidats vers l'union sacrée (et nous vers le réflexion d'une société sur le déclin) a fait exploser l'audimat. Et les pontes du géant du streaming ont flairé le bon coup: proposer un épisode spécial intitulé Love is Blind: The Reunion. Les grandes retrouvailles et les petits secrets de tournage.

Mais bien malheureusement, la petite sauterie a viré au camouflet. Netflix a dû remballer la marchandise après 75 minutes de direct.

Le dispositif mis en place s'est rapidement grippé et a fait tourner en bourrique les aficionados de la télé-réalité. Scandale sur la twittosphère; le monde va s'écrouler!

Comme l'avait fait HBO avec Friends et Harry Potter, ce rendez-vous spécial devait embrasser le même registre, mais à la différence près qu'il se déroulait en direct. C'est là où le bât blesse. Netflix s'est confondu en excuses après les désagréments - il faut bien calmer les foules déchaînées de l'un des programmes les plus profonds suivis de la plateforme.

Comme le souligne le site TechCrunch, plus de 10 000 utilisateurs ont signalé des soucis d'accès à Netflix vers 20h. Et la plateforme, pour s'excuser platement, a assuré la mise à disposition rapide du programme dans un tweet.

L'émission s'est bel et bien déroulée dans les conditions de direct, mais les abonnés pourront la découvrir en différé.

Des émissions en direct qui ont leurs ratés

Cette opération était le deuxième essai pour Netflix, après le spectacle de Chris Rock - qui avait déjà rencontré de petits problèmes d'interface.

Si on se veut un brin goguenard, disons que Netflix a poussé le concept jusqu'à son paroxysme: après avoir plongé dans l'inconnu les participants, ils en ont fait de même pour leurs abonnés, avec une réunion à l'aveugle appelée The Show is Blind. (svp)