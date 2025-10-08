assez ensoleillé13°
Les stars de «KPop Demon Hunters» ont chanté chez Jimmy Fallon

Les stars de «KPop Demon Hunters» ont chanté chez Jimmy Fallon
Le trio HUNTR/X est enfin devenu réel. image: netflix x getty x watson

Elles sont encore mieux en vrai

Les trois chanteuses stars de KPop Demon Hunters, le film d'animation qui a rencontré un succès planétaire, se sont produites pour la première fois sur le plateau de Jimmy Fallon, ce mardi 7 octobre. Le public a vibré.
08.10.2025, 15:0608.10.2025, 15:51
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Les fans de la première heure du banger diffusé sur Netflix KPop Demon Hunters ont été ravis. Le trio héroïque du film d'animation le plus regardé sur Netflix avec plus de 300 millions de vues à ce jour s'est matérialisé dans la vraie vie.

Au sujet de ce carton sur Netflix 👇

Ils ont détrôné BTS… mais ils n’existent pas

En effet, les interprètes des héroïnes fictives Rumi, Mira, et Zoey se sont produites pour la première fois sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon ce mardi soir. Les chanteuses Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami ont présenté la chanson phare du film, Golden.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2196 -- Pictured: (l-r) Musical guests Rei Ami, Ejae, and Audrey Nuna of &quot;KPop Demon Hunters&quot; perform on Tuesday, October 7, 2025 -- (Photo ...
Rei Ami, Ejae et Audrey Nuna: de la fiction aux plateaux télé. Image: NBCUniversal

Une performance très attendue, alors que les fans du monde entier ont patienté bien trop longtemps pour voir le groupe HUNTR/X en chair et en os. D'ailleurs, le fait que le trio qui les interprète n'ait encore jamais chanté en live avant ce mois d'octobre, alors que le film est sorti en juin, a fait jaser de nombreuses plateformes de cinéphiles et groupes Reddit. En ligne, il se murmurait que la chanteuse principale, Ejae, souffrait d'une bronchite, et que sa voix n'était pas encore assez stable pour partir en tournée.

Certains inconditionnels ont patienté tant bien que mal avec une version karaoké du film, qui a bénéficié d'une sortie limitée au cinéma dans certains pays, avant d'être disponible pour tout le monde sur Netflix. Le 4 octobre, Ejae et ses collègues ont fait une première apparition partielle sur le plateau de Jimmy Fallon, avant de dévoiler ce mardi soir la version complète de Golden. On vous laisse juger de la prestation:

La performance live 👇

Vidéo: youtube

Sur la Toile, les fans ont soufflé un «ouf» de soulagement en retrouvant la magie et la qualité de voix des trois artistes:

«Leurs voix sont incroyables, je pleurs»
tikok
«Netflix doit absolument lancer ce groupe de KPop de façon officielle»
tikok
«Ejae est une reine, elle arrive à atteindre des notes hautes si facilement»
tikok

Le trio HUNTR/X en détail

Pour rappel, le film d'animation KPop Demon Hunters suit les HUNTR/X, un trio de superstars de la Kpop mondialement célèbres, composé de Rumi, Mira et Zoey. Ce que leurs fans ignorent, c'est que ces idoles mènent une double vie secrète en tant que chasseuses de démons.

Si vous n'êtes pas encore très familier avec les personnages, on vous a fait une petite cheatsheet:

Rumi: c'est la chanteuse principale du groupe. A chaque fois qu'elle se produit, le public tombe sous le charme de sa voix puissante. Elle est également mi-humaine, mi-démon. La chanteuse Ejae lui a prêté sa sublime voix pour les parties musicales (les dialogues sont interprétés par d'autres personnes).

Image
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2196 -- Pictured: Singer Ejae poses backstage on Tuesday, October 7, 2025 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)
Ejae.Image: NBCUniversal

Mira: une autre membre des HUNTR/X. Elle est interprétée par Audrey Nuna.

Image
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2196 -- Pictured: Singer Audrey Nuna poses backstage on Tuesday, October 7, 2025 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)
Audrey Nuna.Image: NBCUniversal

Zoey: la rappeuse du trio, campée par la voix de Rei Ami.

Image
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2196 -- Pictured: Singer Rei Ami poses backstage on Tuesday, October 7, 2025 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)
Rei Ami.Image: NBCUniversal

Disque de platine

Lors de leur interview, Jimmy Fallon a annoncé aux trois stars une grande nouvelle: la bande originale du film, qui ne cesse de battre des records en se classant en tête de nombreux charts musicaux, est devenue disque de platine.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2196 -- Pictured: (l-r) Singers Rei Ami, Audrey Nuna, and Ejae of &quot;KPop Demon Hunters&quot; during an interview with host Jimmy Fallon on Tuesday ...
Les HUNTR/X sont disque de platine. Image: NBCUniversal

Selon Variety, en septembre, la chanson Golden est entrée dans l'histoire en se classant en tête du Billboard Hot 100 pour une cinquième semaine consécutive. Voilà qui méritait un prix, puisque c'est le seul hit d'un groupe animé à avoir un règne aussi long dans l'histoire de ce ranking.

Comment la jeunesse rebelle a créé la K-Pop

De plus, la bande originale de KPop Demon Hunters a inscrit quatre titres au total dans le top 10 du Hot 100. Outre Golden, les titres adorés du public Your Idol, Soda Pop et How It's Done ont atteint respectivement les 4e, 5e et 8e places. Cerise sur le gâteau, la sortie du film en version karaoké a encore raflé une grosse mise: c'est devenu la première production Netflix à se classer n°1 au box-office américain.

Les chasseuses de démons sont ainsi devenues des icônes ayant fait un naître un véritable phénomène culturel, boostant le tourisme en Corée du Sud et inspirant une multitude de chorégraphies et reprises sur les réseaux sociaux. Désormais, la chanson Golden est même envisagée pour une nomination aux Oscars.

L'interview de Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami au complet. Vidéo: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

A n'en point douter, les HUNTR/X n'ont pas fini de conquérir le monde.

