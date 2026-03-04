L’acteur Cillian Murphy fait ses adieux à «Peaky Blinders»
Peaky Blinders: L'immortel s'apprête à débarquer sur Netflix pour conclure les six saisons de la série à succès créée par Steven Knight. La fin d'une ère pour les fans de la série qui a su remettre à la mode les costumes en tweed et la casquette gavroche.
Le film, qui poursuit l’histoire des célèbres gangsters de Birmingham, sera réalisé par Knight lui-même, garantissant ainsi une continuité avec l’esprit de la série. Cillian Murphy reprend son rôle emblématique de Thomas Shelby, et donne la réplique à de nouvelles figures de renom, telles que Rebecca Ferguson, Tim Roth et Barry Keoghan.
L'interview de Cillian Murphy:
Cillian Murphy et d'autres acteurs de Peaky Blinders se sont retrouvés lundi soir sur le tapis rouge à Birmingham pour l'avant-première du film dont l'intrigue se déroulera en pleine Seconde Guerre mondiale. Le film sort dès vendredi dans certains cinémas au Royaume-Uni, en Irlande, et plusieurs autres pays, mais non dans nos contrées.
Devenu un objet culte depuis sa sortie en 2013 sur la BBC, Peaky Blinders: L'immortel pourrait bien offrir une fin à la hauteur des attentes. Pour le savoir, rendez-vous sur Netflix le 20 mars.
SBO Avec l'AFP