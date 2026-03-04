ciel clair
L'acteur irlandais Cillian Murphy pose à son arrivée sur le tapis rouge pour la première mondiale du film Peaky Blinders: L'immortel à Birmingham, le 2 mars 2026.Image: AFP

L’acteur Cillian Murphy fait ses adieux à «Peaky Blinders»

Cillian Murphy et d'autres acteurs de Peaky Blinders se sont retrouvés lundi soir sur le tapis rouge à Birmingham pour l'avant-première du film tiré de la célèbre série à succès ancrée dans cette ville anglaise.
04.03.2026, 18:4304.03.2026, 18:44

Peaky Blinders: L'immortel s'apprête à débarquer sur Netflix pour conclure les six saisons de la série à succès créée par Steven Knight. La fin d'une ère pour les fans de la série qui a su remettre à la mode les costumes en tweed et la casquette gavroche.

Le film, qui poursuit l’histoire des célèbres gangsters de Birmingham, sera réalisé par Knight lui-même, garantissant ainsi une continuité avec l’esprit de la série. Cillian Murphy reprend son rôle emblématique de Thomas Shelby, et donne la réplique à de nouvelles figures de renom, telles que Rebecca Ferguson, Tim Roth et Barry Keoghan.

L'interview de Cillian Murphy:

Vidéo: watson

Cillian Murphy et d'autres acteurs de Peaky Blinders se sont retrouvés lundi soir sur le tapis rouge à Birmingham pour l'avant-première du film dont l'intrigue se déroulera en pleine Seconde Guerre mondiale. Le film sort dès vendredi dans certains cinémas au Royaume-Uni, en Irlande, et plusieurs autres pays, mais non dans nos contrées.

Le poster de Peaky Blinders L&#039;immortel

Devenu un objet culte depuis sa sortie en 2013 sur la BBC, Peaky Blinders: L'immortel pourrait bien offrir une fin à la hauteur des attentes. Pour le savoir, rendez-vous sur Netflix le 20 mars.

SBO Avec l'AFP

