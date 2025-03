Non, ce n'est pas Beethoven. Image: lionsgate

Le plus célèbre des chiens enragés est de retour

Cujo, livre de Stephen King adapté au cinéma en 1983, débarque sur la plateforme de streaming.

Michelle Nuhn / watson.de

En 1982, Stephen King, l’un des grands écrivains américains, connu pour ses romans d'horreur, publie Cujo, l'histoire d'un adorable saint-bernard, qui, mordu par une chauve-souris, va se transformer en bête sanguinaire et faire régner la terreur dans la petite ville américaine de Castle Rocks. Une année plus tard, le roman est adapté en film par un certain Lewis Teague.

Hélas, comme beaucoup d'adaptations des livres de Stephen King au cinéma (Hantise, La Tour Sombre, Dans Les Hautes Herbes) le film n'a pas brillé et a été très vite relégué au rang de série B.

Netflix est sur le coup

La plateforme de streaming s'attaque donc à une œuvre qui n'attend que de briller sur grand écran. Comme le révèle Deadline, le film doit être complètement réinterprété et c'est le producteur Roy Lee qui prendra la relève. Le producteur est connu dans le milieu des films d’horreur. Il a contribué au succès de The Curse, The Ring ou encore The Grudge. Selon les informations du magazine spécialisé, la production n'en est qu'à ses débuts: on dit qu'aucun auteur, réalisateur ou acteur n'a encore été trouvé. Pas même le chien.

Interdit dans les bibliothèques

À ce jour, le livre reste sur la liste des interdictions dans les bibliothèques scolaires de nombreuses régions des États-Unis. Sur le site officiel de la Coalition nationale contre la censure, le thriller d’horreur de Stephen King est classé 36e dans le top 40 des livres interdits.

«Des parents de New York au Mississippi ont demandé que le livre soit retiré des bibliothèques et des écoles», a déclaré l'association dans une brève description. Les raisons invoquées pour justifier cette interdiction incluent «un langage grossier, des scènes de sexe explicites, des obscénités et de la violence».

Bref, trop d'horreur de la part d'un toutou pour l'Amérique puritaine.