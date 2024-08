Victoria Beckham a posté cette photo sur Instagram cet été lorsqu'elle était en vacances en famille. instagram victoriabeckham

Après David, Victoria Beckham a aussi droit à son documentaire

Netflix a dévoilé l'arrivée sur sa plateforme d'un docu-série retraçant la carrière de styliste de Victoria Beckham.

Il y a un an, on découvrait les maniaqueries de David Beckham chez lui avec les mèches de bougies (qui doivent être nettoyées après chaque utilisation), son obsession pour sa machine à café digne d'un barista et son amour pour son cottage de plusieurs hectares. Que va-t-on découvrir cette fois-ci sur sa femme? Netflix a annoncé ce mercredi 21 août sur X (anciennement Twitter) la préparation d'un autre docu-série sur Victoria Beckham cette fois-ci.

D'après le communiqué, cette série ne devrait pas s'éterniser sur son passé de Spice Girl. On le sait, la Britannique de 50 ans préfère aller de l'avant:

«Ses jours en tant que Posh Spice sont peut-être derrière elle, mais aujourd’hui Victoria Beckham construit un véritable empire dans le monde de la mode - et bientôt ses fans pourront découvrir son histoire.»

Empire, il faut le dire vite, car sa marque créée en 2008 a depuis plusieurs années de grosses difficultés financières. Même si Victoria a intégré la prestigieuse Fashion Week de Paris, que son travail est respecté et qu'Anna Wintour est au premier rang de tous ses défilés, son entreprise a enregistré une perte de 6 millions de livres sterling en 2021, d'après plusieurs médias spécialisés. Ce docu-série arrive donc à pic pour potentiellement rebooster les ventes.

Le documentaire promet des images de sa famille ainsi que d'amis et de collègues. Il sera produit par Studio 99, la société de production de David Beckham (qui a également produit son documentaire Beckham), en association avec Dorothy St Pictures, précise Variety.

Notre avis sur le docu-série Beckham:

Il n'y a pas encore de date de sortie parce qu'il n'y a pas encore de réalisateur. L'an passé, le réalisateur Fisher Stevens a déclaré à Variety qu'il avait passé 14 heures à interviewer Victoria pour le documentaire sur son mari appelé Beckham. Et ça valait le coup. On n'a jamais vu Victoria autant se dévoiler. Elle est même devenue un mème lorsque David la pousse à admettre qu'elle n'a jamais fait partie de la classe ouvrière et qu'elle se faisait déposer en Rolls Royce par son père à l'école.

