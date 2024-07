Ça pique les yeux. Image: instagram victoria beckham

Les Beckham ont osé enfiler à nouveau ces terribles tenues

Pour leurs 25 ans de mariage, Victoria et David Beckham se sont déguisés en Victoria et David Beckham de 1999. Mais cette fois-ci, le public est conquis.

Ce 4 juillet, ce n'était pas seulement la fête nationale américaine, mais aussi (et c'est bien plus important) les noces d'argent du couple Beckham. Pour fêter leurs 25 ans de mariage, ils ont ressorti de leur malle à déguisements les tenues qu'ils portaient pour leur mariage en 1999.

A cette époque, le footballeur et Posh Spice s'étaient dit «oui» au château de Luttrellstown en Irlande. Selon les médias britanniques à l'époque, la cérémonie aurait coûté 1 million de livres (1,3 million de francs environ.)

A cette époque, celle qu'on surnommait Posh, avait eu la mauvaise idée de casser les codes en portant une robe de mariée, non pas blanche, mais violette, signée Antonio Berar et assortie au costume croisé de son mari et à la tenue de leur fils ainé, Brooklyn.

Sur cette photo de 1999, David Beckham tient son fils Brooklyn dans les bras. Image: instagram victoria beckham

En 2024, Brooklyn Beckham a été remplacé par Ted, le nounours. Image: instagram victoria beckham

Il y a 25 ans, seul OK! Magazine avait pu immortaliser l'événement et les photos étaient si kitsch que Victoria et David peuvent s'estimer heureux de s'être mariés en 1999 et pas en 2024, à l'heure des réseaux sociaux et des haters. Sur l'un des clichés, Victoria est debout sur ce qui semble être un linge violet (on ne sait pas pourquoi) et David, dans son complet violet, la mine grave, a un genou à terre et s'agrippe à sa douce qui pose fièrement comme un paon.

Tout est violet, même le make-up et la manucure. Image: instagram victoria beckham

Pourquoi avoir choisi du satin violet? David Beckham lui-même ne le sait pas.

«Quand ai-je décidé de porter un costume violet? Je ne m'en souviens pas. Je crois que j'ai suivi l'exemple de Victoria. Mais c'était une drôle d'idée» David Beckham dans le documentaire Netflix sur sa vie, Beckham.

«C'était amusant. On se fichait des on-dit» Victoria Beckham dans le documentaire.

Durant la fête du mariage, le couple était également assis sur des trônes, trônes qu'ils ont ressortis pour la séance photo de cette année qui a pris place dans leur «petit» cottage dans la campagne anglaise. D'ailleurs, à l'époque, ces mastodontes avaient été transportés en jet et d'après les photos publiées par Victoria Beckham sur Instagram, ça n'était pas une mince affaire.

Puisque je vous dis que ça rentre dans le jet! instagram victoria beckham

Pivoteeezzz! Image: instagram victoria beckham

The queen and the king! Image: instagram victoria beckham

Victoria Beckham a également partagé une photo du wedding cake d'il y a 25 ans et là aussi, on se demande ce qu'ils avaient en tête. Le machin à plusieurs étages est orné de feuilles de vignes en massepain, il y a des pommes rouges, probablement pour représenter le fruit défendu. Et tout en haut, deux statuettes d'une femme et d'un homme nus. Difficile d'imaginer comment se passe le brainstorm d'un tel gâteau. Comment on en arrive à un résultat pareil?

Le couple a coupé la première part avec une épée. Pourquoi? Au point où on en est, pourquoi pas. Image: instagram victoria beckham

«Qui pourrait oublier ce gâteau et ces statuettes nues?» Victoria Beckham sur Instagram.

Victoria et David ne se prennent pas au sérieux

Victoria et David aiment porter des tenues assorties. C'est ce couple que vous croisez à l'aéroport et qui a le même jogging et le même hoodie. Mais ce qui est bien avec les Beckham, c'est qu'ils ont de l'autodérision. En 2021, pour leurs 22 ans de mariage, David avait posté une série de photos de Victoria et lui dans des tenues assorties tout au long de leur vie.

On se réjouit des noces d'or (50 ans de mariage) et on espère qu'ils continueront à nous faire rire.

En mode motards. instagram david beckham

En mode campagnards. Image: instagram david beckham

En mode PLR à Saint-Tropez. Image: instagram victoria beckham

