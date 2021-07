Divertissement

Love Is Blind, vous avez aimé? Les candidats sont de retour!



Mais que sont de venus Mark, Jessica et Barnett? Plus d'un an après l'émission, Netflix a rassemblé les couples et non-couples pour une ultime embrouille.

Netflix sort ce mercredi 28 juillet trois nouveaux épisodes de l’émission de télé-réalité qui avait fait sensation en 2020. On retrouve les anciens candidats les plus marquants pour une ultime confrontation, façon réunion crêpage de chignons.

3 NOUVEAUX ÉPISODES DE LOVE IS BLIND SONT DISPONIBLES SUR NETFLIX!!!!!! pic.twitter.com/MxZNiOseDh — Diane (@InsanelyDee) July 28, 2021

L’émission, qui s’apparente à un «Mariés au premier regard», mais en moins cheap, avait fait le buzz en février 2020. Des célibataires américains apprenaient à se connaître et se mariaient (ou pas!) sans jamais s’être vus.

Nous, par contre, ce qu’on a vu, c’est beaucoup d’alcool (le site The Cut avait compté le nombre de verres de vin bu par les candidats devant les caméras, mais je ne peux pas vous dire combien, parce qu’il faut que je paie pour l'article. Je vous mets quand même le lien parce que je suis sympa). On a aussi vu un chien boire dans un verre de vin (Jessica, tu nous as vendu du rêve sur ce coup-là.)

Jess 😂😂😂 elle a réussi à se convaincre que son attitude durant l’émission a réussi à aider d’autre personnes… Si ce n’est réaliser qu’ils ont un problème avec l’alcool je vois pas à quoi d’autre elle a pu aider pic.twitter.com/wkFv0nCuEN — Diane (@InsanelyDee) July 28, 2021

Dans ces nouveau épisodes, on retrouve Lauren et Cameron, ainsi qu’Amber et Barnett, les seuls couples qui se sont dits oui et qui filent toujours le parfait amour. Par contre, le couple Giannina et Damian (qui ne s'étaient pas mariés mais avaient choisi de rester ensemble) semble battre de l’aile à cause d’une certaine Francesca, candidate de «Too Hot To Handle», saison 1, une autre télé-réalité signée Netflix.

