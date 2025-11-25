Ça part en clash au bilan de «L'amour est dans le pré»
Va savoir pourquoi on regarde des émissions de dating et de télé-réalité, que ce soit en mode Bachelor ou dans les prés. Si on est très francs, on attend surtout quelques émotions vives - soit une histoire d'amour qui nous soulève par les pieds et nous fait virevolter le coeur devant nos écrans, soit des tensions qui nous font frétiller, et qui nous permettront de choisir quel clan mérite notre clémence.
A l'heure implacable du bilan, diffusé ce lundi 24 novembre sur M6, les fans de L'amour est dans le pré ont eu droit à leur quart d'heure de drama. Cela dit, rien qui ne vaille les saisons précédentes, ni la vibe de l'exubérante et impétueuse Justine, qui aura donné aux téléspectateurs assez de pain et de jeux au nom de tout le casting.
Justine nous manque 👇
Anthony passé sur le gril
Ce lundi soir, Karine Le Marchand a posé les questions qui fâchent - et que tout le monde brûlait de poser - à Anthony, qui est certainement le candidat le plus indécis de toute l'histoire du show. Pour rappel, l'éleveur de volailles, que la Toile et Karine ont surnommé l'«ours bourru», avait accueilli à sa ferme la très, très, très patiente Evelyne. Celle-ci s'est d'abord laissé porter par les promesses de lendemains qui chantent - mariage, bébé, et tout le package - brassées la bouche en coeur par Anthony.
Les débuts enflammés de Evelyne et Anthony 👇
"C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon cœur" 🥰— M6 (@M6) September 22, 2025
C'est avec des étoiles dans les yeux qu'Anthony nous annonce avoir échangé son premier bisou avec Évelyne ! 💚 #ADP, disponible en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/uee029uJ5c
Pourtant, de retour chez elle, Evelyne a reçu de moins en moins de nouvelles. A son deuxième passage à la ferme, Anthony était aussi chaleureux qu'un glaçon au moment d'accueillir sa soupirante. Sans surprise, ça a fini par une rupture, et tous les téléspectateurs ont eu le coeur brisé pour la pauvre jeune femme.
Anthony s'est en revanche ramassé des moqueries sur les réseaux pour son comportement peu gentleman.
Karine Le Marchand n'a pas hésité à mettre l'agriculteur sur le gril. «Je me mets à la place d'Evelyne. Je tombe sur un mec qui me dit qu'il veut se marier, faire des enfants, qui m'assure qu'il est prêt... tu lui fais croire des choses! C'est toi qui as dit que tu veux t'investir vite!»
Face à elle, Anthony fournit des excuses désarmantes d'honnêteté. A coup sûr, il n'a pas été briefé pour arrondir les angles lors du bilan.
Anthony
Karine
Anthony
Anthony l'assure: il est comme ça dans la vie. «Je m'emballe trop vite, et puis je redescends. Je me bloque et puis je ne communique plus, et après c'est compliqué de rattraper la chose.»
Ce qui a pêché, surtout?
Anthony
Des explications qui ne convainquent pas Karine, qui répond du tac au tac: «Nous avons tous en tête que, dès le début, la première personne qui a parlé d'enfants, ce n'était pas elle, c'était toi... C'est légitime qu'à 39 ans, vu que l'homme l'exprime en premier, elle enchaîne».
L'animatrice, qui aime bien prendre son rôle de mère chaperonne très à coeur, a alors fait lourdement la morale au célibataire endurci.
Karine
Anthony
Karine
Evidemment, le message fait mouche. Surtout que Karine a continué à marteler: «Si tu ne fais pas d'effort au début d'une relation, quand est-ce que tu vas le faire? Pas cinq ans après!».
Karine, encore:
Alors que tata Karine se prend au calme une gorgée de thé, très satisfaite de sa saillie, Anthony reconnait qu'après s'est vu à l'écran, il était moins agréable que ce qu'il pensait. «J'ai du mal à communiquer».
La séquence en vidéo 👇
Comme attendu, les internautes en ont remis une couche et s'en sont à nouveau pris à Anthony.
"Tu n’as pas croulé sous le courrier non plus..." Karine termine Anthony en beauté ! #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/ONpVTCm89g— Guillaume (@GuillaumeRW17) November 24, 2025
Honnêtement, on n’en a rien à foutre d’Anthony. S’il n’avait pas été là, ça n’aurait rien changé. J’espère juste qu’Évelyne a trouvé quelqu’un de bien #adp #adp2025 pic.twitter.com/hn5e1AsycL— Athn (@AthnAnhn) November 24, 2025
#adp2025 karine qui defonce Anthony... "ours".. "t as pas eu de courrier" #ADP pic.twitter.com/g8w49v3ifs— cedric (@02Cedric) November 24, 2025
Quoi qu'il en soit, on espère que les deux célibataires trouveront bientôt chaussure à leur pied. On le souhaite bon vent.
D'autres candidats malheureux
Dans le lot des couples qu'on pensait sur les voies du bonheur et qui ont déraillé sans explications, l'on trouve Julien et sa Louise. Là, c'est une histoire carrément incompréhensible.
Au départ, ils s'entendaient bien:
"J'ai des étoiles dans les yeux" ✨— M6 (@M6) November 12, 2025
Entre Julien et Louise, les choses se font naturellement 💚#ADP, disponible en streaming sur @M6plusofficiel : https://t.co/OHNdhz5ZE2 pic.twitter.com/QABpted9jq
Tous les deux avaient l'air de flotter sur un petit nuage mielleux fait de sourires Colgate, de voix menthe à l'eau sur fond de guitare mal accordée. Un duo un peu fade, dont aucun des deux n'apportait son lot de folie et de vie. Mais étrangement, ça semblait coller et être parti pour la vie. A tel point que la rivale de Louise, Coralie, avait claqué la porte, s'avouant vaincue avant même d'avoir essayé.
Au final, ça n'a pas passé. L'agriculteur de 35 ans s'est fait poser un gros lapin, et c'est seul qu'il s'est pointé au bilan. La raison de cette séparation? Leur voyage en Ecosse, qui aura eu raison de leur belle entente.
Tout se finit sur un coup de téléphone, un vrai coup de massue pour le fermier, qui était tombé amoureux de sa dulcinée.
Julien, nouvellement célibataire, dit «en avoir bavé pendant un bon mois». A présent, il se dit à nouveau sur le marché, avec pour critère une fille «un peu moins casanière».
Le bilan aura surtout été un vrai coup de calvaire pour Isabelle. Pour rappel, son Jean-Louis et elle se sont séparés pendant l'aventure. Mais l'agriculteur l'a tout de même ramenée au bilan. La Dunkerquoise a en effet recontacté le Picard un mois après la rupture, et les deux ont relancé la flamme de leur romance.
Cependant, patatras! les deux tourtereaux ont annoncé une nouvelle séparation, quelques heures avant le bilan. C'est donc un vrai coup de théâtre pour la prod' de M6, mais également pour Isabelle, qui a révélé que c'est bel et bien le fermier de 63 ans qui a pris la décision de rompre.
Jean-Louis a renchéri:
Jean-Louis ou le théorème d'Archimède en application.#ADP #ADP2025 pic.twitter.com/sR4r18Lq7U— Romain MORLIER🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@RomainMorlier) November 24, 2025
Et voilà, comme quoi, le coup de foudre n'existe pas vraiment si l'on en croit nos écrans. Ces séquences font partie de la première partie du bilan. La dernière partie sera diffusée ce lundi 1er décembre sur M6. Rendez-vous la semaine prochaine!