Ça part en clash au bilan de «L'amour est dans le pré»

Quelques clashs gentillets, une punchline dont on ne se remet toujours pas, et une rupture surprise: c'est l'heure du bilan pour L'amour est dans le pré, dont cette 20e édition n'a pas brillé par son mordant.

Va savoir pourquoi on regarde des émissions de dating et de télé-réalité, que ce soit en mode Bachelor ou dans les prés. Si on est très francs, on attend surtout quelques émotions vives - soit une histoire d'amour qui nous soulève par les pieds et nous fait virevolter le coeur devant nos écrans, soit des tensions qui nous font frétiller, et qui nous permettront de choisir quel clan mérite notre clémence.

A l'heure implacable du bilan, diffusé ce lundi 24 novembre sur M6, les fans de L'amour est dans le pré ont eu droit à leur quart d'heure de drama. Cela dit, rien qui ne vaille les saisons précédentes, ni la vibe de l'exubérante et impétueuse Justine, qui aura donné aux téléspectateurs assez de pain et de jeux au nom de tout le casting.

Anthony passé sur le gril

Ce lundi soir, Karine Le Marchand a posé les questions qui fâchent - et que tout le monde brûlait de poser - à Anthony, qui est certainement le candidat le plus indécis de toute l'histoire du show. Pour rappel, l'éleveur de volailles, que la Toile et Karine ont surnommé l'«ours bourru», avait accueilli à sa ferme la très, très, très patiente Evelyne. Celle-ci s'est d'abord laissé porter par les promesses de lendemains qui chantent - mariage, bébé, et tout le package - brassées la bouche en coeur par Anthony.

Pourtant, de retour chez elle, Evelyne a reçu de moins en moins de nouvelles. A son deuxième passage à la ferme, Anthony était aussi chaleureux qu'un glaçon au moment d'accueillir sa soupirante. Sans surprise, ça a fini par une rupture, et tous les téléspectateurs ont eu le coeur brisé pour la pauvre jeune femme.

Anthony s'est en revanche ramassé des moqueries sur les réseaux pour son comportement peu gentleman.

Karine Le Marchand n'a pas hésité à mettre l'agriculteur sur le gril. «Je me mets à la place d'Evelyne. Je tombe sur un mec qui me dit qu'il veut se marier, faire des enfants, qui m'assure qu'il est prêt... tu lui fais croire des choses! C'est toi qui as dit que tu veux t'investir vite!»

«Evidemment qu'elle y croit!» Karine

Face à elle, Anthony fournit des excuses désarmantes d'honnêteté. A coup sûr, il n'a pas été briefé pour arrondir les angles lors du bilan.

Anthony «Le faire et le dire, c'est deux choses»

Karine «Voilà» Un petit sourire dépité

Anthony «C'est pour ça, je pense, que je lui ai donné trop d'espoir au début»

Anthony l'assure: il est comme ça dans la vie. «Je m'emballe trop vite, et puis je redescends. Je me bloque et puis je ne communique plus, et après c'est compliqué de rattraper la chose.»

Ce qui a pêché, surtout?

Anthony «Ce qui m'a fait le plus peur, c'est d'avoir des enfants»

Des explications qui ne convainquent pas Karine, qui répond du tac au tac: «Nous avons tous en tête que, dès le début, la première personne qui a parlé d'enfants, ce n'était pas elle, c'était toi... C'est légitime qu'à 39 ans, vu que l'homme l'exprime en premier, elle enchaîne».

L'animatrice, qui aime bien prendre son rôle de mère chaperonne très à coeur, a alors fait lourdement la morale au célibataire endurci.

Karine «T'as quel âge, Anthony?»

Anthony «J'ai 37 ans»

Karine «T'as pas croulé sous le courrier non plus. Donc il faut aussi se remettre un peu en cause, en se disant que c'est maintenant qu'il faut faire des efforts!»

Evidemment, le message fait mouche. Surtout que Karine a continué à marteler: «Si tu ne fais pas d'effort au début d'une relation, quand est-ce que tu vas le faire? Pas cinq ans après!».

Karine, encore: «Parce qu'une qui va supporter l'ours que tu es, il n'y en a pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de filles qui vont dire "je vais tout quitter pour aller chez Anthony"»

Alors que tata Karine se prend au calme une gorgée de thé, très satisfaite de sa saillie, Anthony reconnait qu'après s'est vu à l'écran, il était moins agréable que ce qu'il pensait. «J'ai du mal à communiquer».

Comme attendu, les internautes en ont remis une couche et s'en sont à nouveau pris à Anthony.

Quoi qu'il en soit, on espère que les deux célibataires trouveront bientôt chaussure à leur pied. On le souhaite bon vent.

D'autres candidats malheureux

Dans le lot des couples qu'on pensait sur les voies du bonheur et qui ont déraillé sans explications, l'on trouve Julien et sa Louise. Là, c'est une histoire carrément incompréhensible.

Tous les deux avaient l'air de flotter sur un petit nuage mielleux fait de sourires Colgate, de voix menthe à l'eau sur fond de guitare mal accordée. Un duo un peu fade, dont aucun des deux n'apportait son lot de folie et de vie. Mais étrangement, ça semblait coller et être parti pour la vie. A tel point que la rivale de Louise, Coralie, avait claqué la porte, s'avouant vaincue avant même d'avoir essayé.

Au final, ça n'a pas passé. L'agriculteur de 35 ans s'est fait poser un gros lapin, et c'est seul qu'il s'est pointé au bilan. La raison de cette séparation? Leur voyage en Ecosse, qui aura eu raison de leur belle entente.

«Je suis venu sans Louise. Tout se passait bien, on rentre d'Écosse mais quatre jours après, je la sens plus distante, moins de messages» Julien

Tout se finit sur un coup de téléphone, un vrai coup de massue pour le fermier, qui était tombé amoureux de sa dulcinée.

«Elle m'avoue qu'elle est perdue, que ça a été trop vite. Ça a été le gros coup de massue pour moi. Je ne comprends pas son choix. Elle a disparu, ça s'est terminé comme ça»

Julien, nouvellement célibataire, dit «en avoir bavé pendant un bon mois». A présent, il se dit à nouveau sur le marché, avec pour critère une fille «un peu moins casanière».

Le bilan aura surtout été un vrai coup de calvaire pour Isabelle. Pour rappel, son Jean-Louis et elle se sont séparés pendant l'aventure. Mais l'agriculteur l'a tout de même ramenée au bilan. La Dunkerquoise a en effet recontacté le Picard un mois après la rupture, et les deux ont relancé la flamme de leur romance.

Isabelle et Jean-Louis.

Cependant, patatras! les deux tourtereaux ont annoncé une nouvelle séparation, quelques heures avant le bilan. C'est donc un vrai coup de théâtre pour la prod' de M6, mais également pour Isabelle, qui a révélé que c'est bel et bien le fermier de 63 ans qui a pris la décision de rompre.

«Il y a des choses que Jean-Louis ne peut pas m’apporter. Comme me prendre la main, avoir des petites attentions, parce que j’ai besoin d’être rassurée»

Jean-Louis a renchéri:

«Je préfère arrêter parce qu’on va refaire un effort, puis dans 8 jours ça recommencera. Isabelle est une très belle personne mais on n’est pas faits l’un pour l’autre»

Et voilà, comme quoi, le coup de foudre n'existe pas vraiment si l'on en croit nos écrans. Ces séquences font partie de la première partie du bilan. La dernière partie sera diffusée ce lundi 1er décembre sur M6. Rendez-vous la semaine prochaine!

