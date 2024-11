Dans Black Mirror: Bandersnatch, Netflix avait tenté de nous donner l'illusion du choix multiple. netflix

Netflix abandonne un projet pour «améliorer l'expérience utilisateur»

Ils devaient représenter une alternative aux contenus linéaires classiques, mais l'initiative de la plateforme de streaming n'a pas rencontré le succès escompté.

Netflix va retirer presque tous ses films et séries interactifs de son catalogue à partir du 1er décembre. Selon le magazine américain The Verge, qui cite une porte-parole de la plateforme, celle-ci supprimera bientôt la majorité de ses contenus interactifs.

«La technologie a atteint son objectif, mais devient limitante, car nous nous concentrons désormais sur d'autres efforts technologiques», a déclaré Chrissy Kelleher, porte-parole, sans toutefois préciser les domaines concernés par ces nouvelles priorités.

Selon The Verge, la suppression de ces films et séries marque la fin décevante des ambitions de Netflix dans le domaine de l'interactivité. Le faible nombre de titres disponibles laisse aussi penser que le format n'a pas su trouver son public.

Des séries pour enfants aux contenus pour adultes

L'aventure interactive de Netflix a commencé en 2017, avec des titres pour enfants permettant de choisir entre plusieurs tournures de l'histoire.

En cliquant sur l'une ou l'autre alternative, le spectateur décidait des actions des personnages principaux, modifiant ainsi le déroulement de l'intrigue, un peu à la manière d'un jeu vidéo. Ce choix devait souvent être fait en quelques secondes seulement.

En 2019, l'entreprise expliquait à ses actionnaires:

«Nous sommes en compétition (et perdons) face à Fortnite avant même HBO (…). Nous cherchons comment nous pouvons améliorer l’expérience de nos utilisateurs»

Après ces premières expérimentations pour un jeune public, des contenus interactifs pour adultes ont fait leur apparition, comme Black Mirror: Bandersnatch, dans lequel le destin du protagoniste était multiple. Ce film fait partie des quatre contenus qui resteront disponibles sur la plateforme après le 1er décembre.

Les autres titres sont Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, et You vs. Wild.

