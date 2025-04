Il a presque l'air innocent (FAUX). Image: COURTESY OF NETFLIX / dr

Que vaut la saison 5 de «You»? On vous raconte (sans spoiler)

Joe Goldberg est de retour au bercail. Et il n’est plus le petit libraire mal dans sa peau. Il est clean. Marié. Médiatisé. Puissant, même. (Et accessoirement de nouveau papa.) Mais YOU reste YOU. Et comme toujours avec notre sociopathe préféré, il ne faut pas se fier aux apparences. Welcome back to New York, darling!

On aurait aimé croire à sa rédemption. Vraiment. La fin de la saison 4 nous avait presque vendus un Joe Goldberg lavé de ses péchés, prêt à tirer un trait sur ses pulsions de meurtrier complètement zinzin. L’eau du pont londonien, duquel il saute pour en finir dans le dernier épisode, aurait dû tout emporter: les ex assassinées, les cages «pour conserver les livres», les monologues intérieurs dérangés.

Mais comme toujours avec You, il faut se méfier. Car sous l’homme élégant en costume trois-pièces, amateur de littérature et de poésie, se cache encore un psychopathe de compétition, avec un goût prononcé pour le cuir vieilli, les beaux livres, et le sang qui coule.

Nous voilà donc dans la cinquième et dernière saison, où Joe retourne là où tout a commencé: à New York. Pas le Brooklyn hipster où il stalkait Beck à l’époque, non. L’Upper East Side. Les salons feutrés. Les fondations caritatives qui masquent les crimes. Le vrai luxe bien sale.

Quelle jolie famille! Image: COURTESY OF NETFLIX

Joe ne revient pas seul: à son bras, Kate, son épouse ultra-puissante, fille d’un magnat mort dans des circonstances légèrement opaques (ça arrive souvent dans You), et désormais PDG d’un empire financier. Ensemble, ils forment un couple que les tabloïds rêveraient sûrement d’appeler «Jokate» (ou «Katoe» mais ça sonne moins bien). Lui, ex-tueur repenti, reconverti en mari bien coiffé et père aimant. Elle, powerwoman glaciale au sourire carnassier, mère adoptive du fils de Joe. Un duo si fascinant qu’on en oublierait presque… que la cage est toujours là.

New York était censée être un nouveau départ. Mais c’est surtout un retour aux sources. Et dans la ville qui ne dort jamais, chaque coin de rue murmure un souvenir. Une obsession. Un meurtre.

Le retour de la cage (et ses nouvelles proies)

Et dès les premières minutes, on replonge. Kate a racheté l’immeuble de la défunte librairie Mooney’s – celle-là même où Joe travaillait dans la première saison, où tout a commencé.

Le lieu est à moitié délabré, recouvert de poussière et de souvenirs, mais guess what? La cage vitrée au sous-sol est intacte (elle s’est téléportée depuis Los Angeles, la coquine). A Londres, dans la saison 4, elle nous avait manqué. La voilà à nouveau érigée en personnage principal, et elle n’a pas dit son dernier mot. Le couple envisage de vendre le bâtiment, puis change d’avis. Joe se souvient qu’il aimait vendre des livres. Il se souvient qu’il aimait l’idée d’une vie normale. C’est là qu’entre en scène Brontë.

Coucou Brontë. Image: COURTESY OF NETFLIX

Elle est là, dans les rayons déserts, à errer entre les classiques et les fantômes. Jeune femme aussi mystérieuse qu'intrusive, Brontë ne ressemble pas aux autres proies de Joe. Elle est cultivée, vive, volontaire. Elle entre dans sa vie comme un rêve fiévreux… ou comme un plan.

Imaginez: vous êtes tranquille dans la librairie que votre femme a rachetée pour vous (souvenir d’une époque tourmentée, un petit caprice sentimental; rien du tout pour cette famille blindée de la jet-set politico-industrielle). Et une jeune femme débarque en forçant la fenêtre. Vous appelez la police? Non, pas Joe. Joe, lui, l’observe. Brontë (son prénom, bien sûr que c’est Brontë, on est dans You) est une aspirante autrice, marginale, vive, attachante — et un poil trop curieuse pour son propre bien.

Plutôt que de la dénoncer, Joe l’engage pour gérer la librairie, qu’il décide de ressusciter. Il va même jusqu’à offrir son ancien appartement à la jeune femme qui squattait entre les rayons de livres avec son sac de couchage. C’est beau, cette générosité désintéressée. Mouais.

L'innocence, définition (FAUX). Image: COURTESY OF NETFLIX

La tension sexuelle entre eux deux, dès le premier regard, est si palpable qu’on transpire à travers l’écran. Mais Joe s’interdit de replonger. Il aime Kate. Il veut s’en sortir. Et Brontë, elle, refuse de jouer les maîtresses… pour l’instant.

Henry, le fils oublié (mais pas par tout le monde)

Rappelez-vous: à la fin de la saison 3, Joe avait littéralement abandonné son fils Henry sur le pas de la porte d’un couple bienveillant, façon «bébé surprise, faites-en bon usage». Fast forward: de retour à New York, il l’a récupéré. C’est beau, tout ce qu’on peut faire avec beaucoup d’argent.

Kate l’élève comme s’il était le sien. Et surprise, le gamin a du caractère. On le découvre vite lorsqu’un conflit éclate entre Henry et la fille de Reagan, l’une des sœurs de Kate. Une embrouille de bac à sable, sauf que Henry finit par péter le nez de sa cousine. CRAC. Cris. Larmes. Avocats. Oopsie.

Ce qui aurait pu rester une simple querelle d’enfants devient un drame entre adultes, révélant une fracture bien plus profonde dans cette famille déjà bien flinguée. Merci Henry. Un gosse pour qui Joe est prêt à tout, et qui aura un impact considérable sur le finish de la série.

Les Lockwood, cette dynastie de tarés

Ah, parlons-en, de cette famille Lockwood. Car Kate n’est pas fille unique: elle a des sœurs. Des jumelles. Maddie et Reagan. Et elles sont aussi opposées que fascinantes.

Les jumelles, à qui on n'hésiterait pas à confier notre vie (FAUX). Image: COURTESY OF NETFLIX

Reagan, la redoutable, pourrait geler une flaque d’eau avec un regard. Elle est intelligente, autoritaire, un peu flippante, et totalement dévouée à la réputation de la dynastie. Maddie, elle, est plus douce, vulnérable, presque instable. On devine très vite qu’elle n’est qu’un pion entre les mains des siens. Que leur relation avec Kate est faite de sourires en surface et de venin sous la peau. Et que tout peut (ok, «tout va») tourner au vinaigre.

Ajoutez à ce cocktail explosif l’oncle Bob. Bob, c’est le cowboy de Wall Street. Chapeau, Tennessee Whisky et capitalisme toxique dans les veines. Proche de Kate, il joue les mentors protecteurs, mais il dégage la même vibe que les vieux oncles trumpistes qui offrent des armes aux gosses à Noël. Sous ses airs joviaux, Bob cache une obsession maladive pour le contrôle. Et une instabilité qui ferait passer Joe pour un moine bouddhiste.

Et puis il y a Theodore, dit Teddy, le demi-frère… Dans cette dynastie qui pue le fric, l’inceste politique et la façade dorée et sanglante, il y a une tache. Un vilain petit canard. Le demi-frère illégitime de Kate. Né d’une liaison entre le père et une domestique, métisse et gay, Teddy a toujours été tenu à l’écart du board familial.

Hello Teddy! Image: COURTESY OF NETFLIX

Mais Kate l’adore. Elle veut qu’il ait sa place. Elle voit en lui la seule personne intègre de cet immense cirque. Joe, lui, se méfie. Pas du garçon; mais de la haine viscérale que la famille lui porte. Parce qu’il n’est pas «des leurs». Parce qu’il pourrait faire éclater leur système. Et parce que dans l’univers de You, toute bonté finit mal.

Une saison 5 plus politique, plus grinçante… et toujours aussi tordue

Cette cinquième et dernière saison frappe fort. L’écriture est acide, la mise en scène théâtrale. Et franchement bien meilleure que la saison précédente, à Londres, qui nous avait donné envie de crever en s’étouffant avec des scones.

On retrouve la tension de la première saison, mais en plus de la romance toxique, on flirte aussi avec le thriller psychologique. Un délice. Joe aime tuer, cette fois, il n’essaie plus de se persuader de l’inverse. La cage est sale, mais elle est toujours là, et bien utile. Et New York, ce personnage à part entière, ne pardonne rien.

On sent que les scénaristes veulent conclure sur un feu d’artifice. Joe paiera-t-il enfin pour tout le mal qu’il a fait? Une chose est sûre: il va encore faire beaucoup de dégâts avant de tomber.

Et la galerie de nouveaux personnages est un régal de toxicité: personne n’est innocent, tout le monde cache quelque chose. Mention spéciale à Brontë, qui n’est pas exactement ce qu’elle semble être. Et qui pourrait bien être le plus grand danger pour Joe depuis… Beck? Love? Marienne? Kate? Toutes réunies.



L’intégralité de la cinquième et dernière saison de «You» est disponible sur Netflix dès ce jeudi 24 avril.

