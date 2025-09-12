Vidéo: watson

Ce documentaire Netflix sur un harceleur est glaçant

Sur Netflix, le documentaire «Numéro inconnu» sur le harcèlement d’une jeune fille au lycée fait sensation sur la plateforme, le fond de l'histoire étant vraiment sidérant.

Le documentaire Numéro inconnu: textos toxiques au lycée est en tête des contenus les plus vus de la plateforme Netflix. Ce truecrime de 1h30 met en lumière un véritable sujet de société: le harcèlement scolaire. Nous voici plongés dans le quotidien de Lauryn Licari et de son petit ami alors qu’ils se font harceler d’horribles messages par un numéro inconnu. Sauf que cette histoire troublante dévoile une réalité sordide.

En octobre 2020, Lauryn Licari et son petit ami de l’époque fréquentent le lycée Beal City, dans le Michigan. Le couple commence alors à recevoir des centaines de messages anonymes : discours de haine, insultes, et même appels au suicide, tout est fait pour que le couple se sépare. Un calvaire qui durera plusieurs mois. Au début, on pense évidemment à un ou une camarade de classe. Mais lorsque le documentaire révèle l’identité du harceleur de Lauryn, le long-métrage prend une tournure complètement inattendue.

Attention, spoilers!

La première piste menée par la police pointait une autre lycéenne, qui aurait agi par jalousie. Elle a été innocentée après analyse de son téléphone. Ce n’est qu’après l’intervention du FBI que l’identité du harceleur de Lauryn Licari a été révélée : sa propre mère. Kendra Licari harcelait sa fille depuis des mois en utilisant un VPN, de faux comptes et des numéros temporaires.

Après cette révélation ô combien surprenante, le documentaire tente d’expliquer les motivations de cette mère envers sa propre fille. Kendra Licari aurait été victime d’une agression sexuelle lorsqu'elle avait le même âge de sa fille.

Traumatisée et atteinte d’une peur irrationnelle et incontrôlable de voir sa fille grandir et s'éloigner d'elle, elle aurait agi ainsi pour garder une emprise sur sa progéniture, en la manipulant, afin que Lauryn puisse rester auprès d'elle. Elle poursuit en indiquant qu’elle a eu une peur bleue de voir sa fille grandir et s’éloigner d’elle. C’est ce qui l’aurait poussée à envoyer ces fameux SMS et tout faire pour garder Lauryn auprès d’elle.

Selon certaines expertises, Kendra Licari aurait été atteinte du syndrome de Münchhausen. Il s’agit d’une pathologie qui pousse un individu à simuler une maladie, un traumatisme ou autre afin d’attirer l’attention de quelqu’un. Ici, Kendra Licari aurait donc créé de toutes pièces un harceleur pour sa fille afin qu’elle puisse rester proche d’elle.

Quelques mois après, la mère de la victime a reconnu les faits et a été condamnée à une peine de prison. Incarcérée en décembre 2022, elle a été libérée en août 2024. Aujourd'hui, cette histoire a profondément altéré la relation mère-fille entre Kendra et Lauryn Licari.