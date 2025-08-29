Charlie Hunnam incarne Ed Gein dans la saison 3 de Monsters sur Netflix. netflix/getty

Il utilisait de la peau humaine: Netflix en a fait son nouveau monstre

Le silence des agneaux, Psychose... les films d'horreur les plus terrifiants s'inspirent de ce tueur en série. Dans la série «Monsters», Netflix revient sur le parcours sanglant d'Ed Gein, psychopathe et nécrophile des années 1950 aux Etats-Unis.

On a fait la connaissance de Jeffrey Dahmer, «le cannibale de Milwaukee» baptisé ainsi dans les années 1960. Puis, c'était au tour des frères Menendez, connus pour avoir assassiné leurs parents dans leur maison de Hollywood en 1989. Place désormais à Ed Gein, tueur en série dans le Wisconsin des années 1950.

La série Monsters (Monstres, en français) créée par Ryan Murphy revient sur Netflix le 3 octobre pour une troisième saison dédiée à celui qu'on surnommait le «boucher de Plainfield». Il a été accusé de meurtre, de torture, d'intrusion dans des tombes et de nécrophilie.

Ed Gein conservait les organes génitaux de ses victimes et se servait de leur peau se pour fabriquer des objets. Une déviance qui a inspiré entre autres Le Silence des agneaux. Il entretenait aussi une relation obsessionnelle avec sa mère, autre point d'ancrage pour Alfred Hitchcock et son film Psychose. Sans compter Massacre à la tronçonneuse qui se déroule dans une ferme du Wisconsin.

Pour incarner Ed Gein, l'acteur britannique Charlie Hunnam, connu pour son rôle dans la série Sons of Anarchy et dans le film Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur. Laurie Metcalf jouera la mère du psychopathe, elle qui interprétait aussi une psychopathe dans Scream 2.

Une enfance coupée du monde

Comme la plupart des tueurs en série, l'enfance d'Ed Gein est glauque à souhait et les Red Flags sont nombreux.

Il grandit dans une ferme rurale avec un père alcoolique, une mère fanatique religieuse et son frère aîné. Tous meurent entre 1940 et 1945 (son père d'une crise cardiaque, son frère dans un feu de broussaille, sa mère d'une série d'attaques). Sauf Ed qui se retrouve tout seul, loin de sa maman pour qui il vouait une obsession, elle qui lui martelait que le monde extérieur était rempli de déviations et que les femmes étaient des «récipients du péché» espérant ainsi le décourager d'avoir du désir sexuel et éviter ainsi l'enfer. Sans surprise, la gent féminine deviendra son obsession.

Ed Gein (au milieu) avec ses deux avocats. Image: getty

En 1957, il se fait arrêter pour le meurtre de Bernice Worden, une commerçante de 58 ans de la petite ville de Plainfield. Son corps a été retrouvé décapité et suspendu comme un trophée de chasse dans la cuisine du fermier. Lors de la perquisition, la police tombe sur d'autres découvertes macabres: des bols faits à base de crânes, des abat-jours et une corbeille à papiers faits de peau humaine. Un fauteuil était lui aussi en peau humaine et le lit d’Ed Gein était décoré avec des crânes.

La police a aussi découvert des vagins desséchés dans une boîte à chaussures ainsi qu’une ceinture faite de mamelons, mais aussi un costume en peau humaine dans lequel Ed Gein dira plus tard aimer se glisser pour changer de sexe et de personnalité. Des détails sordides qui risquent d'en effrayer plus d'un devant son écran dès le 3 octobre.

Ed Gein écopera de la prison à vie et mourra à 77 ans des suites d'un cancer des poumons.

Monstres: L’histoire de Ed Gein sortira le 3 octobre sur Netflix.

