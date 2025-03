Le thriller coréen «Révélations» déçoit un peu. Image: Netflix

Une crise de foi et des ténébères au menu de ce film Netflix

Le réalisateur de Dernier train pour Busan revient sur le devant de la scène avec un thriller appelé Révélations. Un film produit par le maestro Alfonso Cuaron, qui questionne nos propres croyances.

C'est l'histoire d'une collégienne qui disparait et au milieu, d'un prêtre, Min-chan (Ryu Jun-yeol), en prise avec sa foi et d'une détective, Lee Yeon-hui (Shin Hyun-been), en proie à ses démons dans une petite ville de province. Sans oublier un délinquant sexuel, Kwon (Shin Min-jae), sous bracelet électronique, qui file des sueurs froides.

On vous colle du mystique à plein nez pour dessiner un thriller psychologique tendu, le tout, produit par le maestro Alfonso Cuaron (Gravity, Roma) et réalisé par le cinéaste de Dernier train pou Busan, Sang-Ho Yeon.

Tiré d'une bande-dessinée, le scénario est co-signé par Sang-Ho Yeon lui-même et un autre auteur, Gyu Seok Choi.

Révélations est un récit qui évoque surtout l'emprise à travers deux personnages (la flic et le pasteur) adhérant aux mêmes préceptes et guidés par des codes moraux.

Foi et ténèbres

Le pasteur Min-chan s'efforce de bâtir une congrégation nombreuse dans sa petite église. Il est un personnage qu'on retrouve souvent dans ce genre de film: un homme de Dieu traversé par une crise de foi, tout en s'enfonçant encore plus dans les ténèbres.

Il incarne cette première partie de film, plutôt bien foutue et rythmée, bien qu'un poil complexifiée inutilement, avant que le film ne bascule dans un arc qui met au centre du jeu la détective Yeon-hee (Shin Hyeon-bin). Cette seconde partie apparaît moins efficace à nos yeux.

Or, une fois que les deux histoires se couplent, Révélations gagne en épaisseur. La fluidité du rythme et l'intrigue nourrissent le récit. On pense aux relents d'un cinéma coréen qui nous ravit (et colle un sourire), qui rappelle des oeuvres à la Bong Joon-Ho - ces thrillers noirs qui s'inscrivent dans la veine de Memories of Murder.

Dans cette exploration des fractures intimes et autres instructions divines (artificielles ou pas), Révélations révèle avant tout des personnages qui tentent de faire taire les voix dans leur tête. Et le film tente de malaxer une réalité pour en faire ressortir une étincelle de brio.

Lee Yeon-hui (Shin Hyun-been). Image: Netflix

Sauf que la patte (d'habitude inspirée) de Song Ho-Yeon offre un film un poil empesé. Dans une trajectoire qui ressemble beaucoup à son producteur mexicain, voguant entre horreur et psychologique noire, il pêche dans l'exécution en cédant à quelques facilités. Pas très subtil, notre ami Ho-Yeon.

Un film un peu fast-food

La narration ressemble parfois à une nourriture de fast-food: un peu trop d'additifs et de sucre, malgré l'aspect appétissant - on entend par-là les apparitions spectrales, par exemple, qui appuient un accent horrifique un peu artificiel.

Car le propos du film n'est de loin pas inintéressant; cette quête de l'au-delà, à travers notre prêtre chagriné et notre détective endeuillée, relayant des refrains divins qui déforment la réalité, pousse à la réflexion d'une zone grise psychologique que chaque humain traverse. Pour digérer les traumas, les gens ont tendance à s'inventer des visions ou des dieux pour expliquer leurs tragédies qu'ils considèrent insensées.

Mais dans l'ensemble, Révélations, par son caractère troublant, reste un film correct et soulève des questions sur notre rationalité à croire en quelque chose, où s'adosse la déchéance (morale) rôdant comme un démon.

«Révélations» est disponible depuis le 21 mars sur Netflix