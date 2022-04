Vidéo: watson

A New York, on a testé LE sandwich le plus connu du monde

Nous sommes partis tester le célèbre pastrami sandwich de Katz's Delicatessen à New York. C'est l'un des restaurants les plus connus de la ville américaine. Il a été fondé en 1888 et depuis, il régale des générations de curieux de leur cuisine juive et est apparu dans de nombreux films.

Chaque semaine, ce sont environ 7000 kilos de viande de porc qui sont salés et conditionnés ainsi pendant trois à quatre semaines. La viande est ensuite cuite entre deux et trois semaines dans un fumoir à basse température. Et après, on déguste!

A la fin de notre sandwich, nous étions au bord de l'explosion, mais c'était super bon!

