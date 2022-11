Mariah Carey n'a pas réussi à «acheter» Noël (mais elle a essayé)

La diva, «Queen of Christmas» autoproclamée, a tenté de rendre son titre officiel. Mais ça n'a pas plu aux autres «Reines de Noël».

Elle est souvent surnommée «Reine de Noël», avec son tube All I Want For Christmas Is You sorti en 1994 et toujours écouté en boucle durant les Fêtes. Il faut dire qu'elle fait tout pour qu'on s'en rappelle: chaque premier novembre, Mariah Carey, plus brillante qu'une guirlande, nous pond une petite vidéo pour clamer «it's tiiiiime, bye Halloween, hello Christmas!». Avec sa chanson, évidemment.

Le pain d'épices lui est manifestement monté à la tête, puisqu'elle a tout bonnement tenté de déposer «Queen of Christmas», les initiales «QOC» et «Princess Christmas» auprès de l'Office américain des brevets et des marques.

Avec ou sans titre officiel, Mariah Carey vend des bougies (30 dollars) à son effigie pour la saison des Fêtes. Image: mariahcarey.store

Mais sa demande a été rejetée, puisque sa société n'a pas répondu à temps à l'opposition d'une autre artiste. Elizabeth Chan, une chanteuse au succès plus confidentiel, se fait elle aussi appeler «Queen of Christmas» pour avoir sorti plusieurs albums de Noël.

«Personne ne devrait monopoliser Noël comme Mariah le souhaite à perpétuité [...]. Noël est pour tout le monde. C'est fait pour être partagé, pas pour être possédé» Elizabeth Chan, dans une interview pour Variety

... Mais vous pouvez posséder un tablier de cuisine Mariah Carey (40 dollars) pour Noël:

Image: mariahcarey.store

Si les dépôts de marques de Mariah Carey avaient été acceptés par les autorités américaines, la diva aurait pu légalement empêcher quiconque d'utiliser le titre de reine de Noël d'un point de vue commercial. Elle avait pourtant assuré au Hollywood Reporter, en 2017, qu'elle ne tenait pas à s'accaparer ce titre.

«Ce n'est pas que ça ne m'excite pas, c'est simplement que je ne pense pas le mériter. Je suis juste quelqu'un qui aime Noël, et il m'arrive d'écrire des chansons dessus...» Mariah Carey, dans une interview au Hollywood Reporter en 2017

Une autre artiste encore, Darlene Love, avait fait savoir qu'elle était aussi la «Queen of Christmas» et ce, avant Mariah Carey, soulignant qu'à l'inverse de Mariah, elle avait chanté et écrit plusieurs chansons sur le thème de Noël. Pour autant, Darlene Love a déclaré qu'elle serait heureuse de partager la scène avec sa collègue... Mais qu'il ne fallait pas décerner le titre de Reine de Noël officiellement à qui que ce soit.

Marre de Mariah Carey dans la playlist de Noël? Voici Darlene Love avec All Alone On Christmas:

