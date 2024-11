Mariah Carey l’a (encore) fait 🎄

À peine Halloween est-il terminé que la diva, reine incontestée de la chanson de Noël, nous rappelle que le moment est venu de sortir les sapins et les guirlandes. Dans une vidéo postée hier, elle passe sans transition de l'horreur au bonheur festif. L’esprit de Noël est donc ainsi lancé!

«It's tiiiiiiiiiiime!»

Halloween n’avait même pas tiré sa révérence que Mariah Carey, sans doute réglée comme une horloge suisse, est apparue sur les réseaux sociaux pour déclarer que la saison des fêtes est ouverte! Dans une vidéo désormais traditionnelle, l'interprète de All I Want for Christmas Is You a une fois de plus prouvé qu’elle est la fée marraine des fêtes de fin d'année.

Tout commence dans une ambiance sombre et effrayante. On y voit Mariah, en costume façon Halloween, entourée de citrouilles et de décors lugubres. Puis, soudain, la magie opère. D’un geste (et quelques effets spéciaux), elle passe instantanément de l’atmosphère d’épouvante à une avalanche de neige artificielle, de sapins décorés et de guirlandes lumineuses. Son sourire légendaire et son fameux rire semblent dire : «Préparez-vous, Noël est là!» Et en fond, bien sûr, les premières notes de son tube iconique résonnent – parce qu’il n’y a pas de Noël sans Mariah.

Les internautes en raffolent, et la vidéo a rapidement fait le tour du web, évidemment. Entre les commentaires de ceux qui se précipitent déjà sur leurs playlists de Noël et ceux qui résistent encore à sortir leurs pulls ornés de rennes, le débat est lancé: Mariah est-elle encore une fois allée trop vite? Peu importe, car cette transition de l’horreur au holly-jolly marque pour beaucoup le vrai début des festivités. Après tout, tant qu’elle chante, la magie opère et ses fans sont au rendez-vous, prêts à la suivre dans une saison de bonheur et de paillettes.

Ce qui est devenu un rendez-vous annuel, est désormais un jeu aussi pour la chanteuse: dès que les premiers jours de novembre pointent, Mariah Carey prend son rôle de Reine de Noël très à cœur. C'est à se demander si elle n'a pas un calendrier spécialement dédié, avec une alarme qui sonne au 1er novembre (spoiler, très probablement).

Alors, que vous soyez fans ou simplement curieux, impossible d'y échapper: le compte à rebours de Noël a officiellement commencé.