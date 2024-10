La chanteuse sort une fois par an de son bocal de cornichons. instagram mariahcarey

Mariah Carey a quelque chose à vous dire à propos de Noël

Et parce que c'est Mariah Carey, elle le chante haut et fort depuis la couchette de son jet privé.

Plus de «Divertissement»

Même si la série Emily in Paris s'est autorisée un épisode de Noël alors qu'on était en plein milieu du mois de septembre (scandale, franchement) ce n'est pas une raison pour sortir les guirlandes et le sapin. Même Mariah Carey le dit: «Pas tout de suite!» Elle le chante de sa voix déraillée dans une mise en scène très... Mariah Carey, c'est-à-dire depuis la couchette de son jet privé.

C'est évidemment trop tôt puisque la tradition veut qu'on décongèle la diva le premier de chaque mois de novembre. Si on la sort trop tôt, on risque de casser la chaîne de froid et sanitairement parlant, c'est dangereux. Pour la star, c'est une façon de dire:

«Ooohouu! J'suis là, m'oubliez pas au fond du congélo»

Dans les commentaires sur Instagram, Kris Jenner a évidemment répondu: «Je ne peux plus attendre!!!» Elle qui avait violé la saison de Noël un 6 octobre en 2021 (oui, je connais mes dossiers.)

La preuve ici:

Chaque année, la diva des neiges offre une vidéo sur les réseaux sociaux où on la voit dans une tenue rouge trop serrée et un visage parfaitement conservé par le froid. C'est l'ouverture officielle de l'esprit de Noël avec sa chanson All I Want For Christmas, hit de 1994.

En parlant d'Emily in Paris:

Mariah Carey prouve depuis plusieurs années qu'elle a de l'autodérision. La preuve encore avec cette séquence dans son jet qu'elle a posté ce mercredi 2 octobre. Elle capitalise sur son image de diva et de mère Noël de supermarché et elle a bien raison. Juste sur cette période des Fêtes, elle toucherait approximativement 2,5 millions de dollars, selon The Economist. Bien sûr, parfois elle est obligée de chanter en playback à un concert gratuit à New York pour le petit peuple, mais c'est le prix à payer pour hiberner le reste de l'année.

Un autre artiste sort de sa cave une fois par an, c'est Michael Bublé. Personne ne l'écoute au printemps et encore moins en été, mais dès qu'il fait froid et spécialement pendant la période du Réveillion, il est en boucle sur toutes les radios et dans les magasins surchauffés.

Encore un peu patience donc, pour que le «Not Yeeeeet» se transforme en «It's tiiiiiime!».

20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe 1 / 29 20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe Les stars ont fêté Noël... à leur façon. Le thème n'était pas «être chic» cette année. source: instagram

Battle: Pour ou contre l'esprit de Noël en novembre?