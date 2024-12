Ils ont gagné le concours des pulls moches de Noël

Chaque troisième vendredi de décembre, c'est rebelote: la Toile se déchire pour décider qui porte le pull de Noël le plus moche de la galaxie. Nous, on a tranché, pour le bien de tous.

Plus de «Divertissement»

Comme le veut la tradition, les fêtes de fin d'année ne seraient pas vraiment réussies sans la fameuse journée dédiée aux pulls moches. En gros, on enfile son gros tricot aux motifs de Noël, et cette journée sous le signe du «fashion-dégueulasse» est censée nous remplir de joie. On peut même organiser des concours de pull moche.

Cette journée à prendre au pied de la lettre a même un titre très officiel dans la langue de Elon Musk: «The National Ugly Christmas Sweater Day».

Par ici pour connaître les racines de cette tradition bizarre 👇

Désormais, cette coutume est incontournable dans de nombreuses entreprises et dans de nombreux foyers, qu'ils soient américains ou pas.

Bon, en Suisse, l'on reste un peu timoré quand il s'agit d'enfiler un pull à pompons qui gratte. La preuve, voici deux ans, j'avais préféré enfiler un pull Grinch plutôt que d'arborer une tête de renne sous Rivotril.

En revanche, outre-Atlantique, on adoooore se pavaner en petite laine kistchissime «for the sake of Instagram». Les stars, des Beckham aux Kardashian, en passant par Paris, ne manquent pas de taper leurs plus belles poses dans leur cuisine XXXL ou devant leur arbre de Noël aussi sobre que Times Square.

Des rayures et des sourires Colgate: un cliché qui nous rassure.

Cette année, nous n'avons pas élu le pull le plus moche au sein de la rédaction. Les journalistes de watson n'ont donc pas claqué leur plus beau catwalk en pull jacquard sur la moquette usagée du bureau. Les excuses pour se dédouaner de cet épineux exercice furent aussi solides qu'un carré de chocolat Dubaï. Cela dit, trois irréductibles ont eu la force de dépoussiérer leur honorable gilet à Tartan. Bravo à eux, ils sont d'emblée désignés gagnants du concours - et ce au niveau romand, si, si!

L'une des gagnantes, tout à fait royale! Marine, accompagnée de la nouvelle mascotte de watson, Wynwood.

En faisant un petit tour sur la Toile, force est de constater que certains internautes méritaient vraiment la couronne du plus moche des moches pulls de Noël. Nous avons donc établi un petit classement, avec un podium qui couronne pêle-mêle:

Ce site de vente, qui remet les boules au milieu du village: source

Ce sexy-santa:

Celui qui devrait être couronné chaque année: source: loewe

Celui dont on ne doit pas prononcer le nom: «Beûrk, des moldus.» source

Ce sens aigu du détail: En fait, non.

Et Ryan Reynolds, bien sûûûr: