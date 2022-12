Des tricots, des flocons et du cringe. watson

Sondage

Vous avez voté pour le pull de Noël le plus moche de la rédac - and the winner is...

La semaine dernière, on vous a demandé de voter pour le pull de Noël le plus moche de la rédaction de watson. Et le classement a réservé des surprises.

Team watson Suivez-moi

Vendredi 23 décembre, juste avant que la plupart des gens de watson ne troquent clavier et dépression saisonnière contre une part de bûche et une engueulade familiale, on vous a demandé d'élire le plus beau pull de Noël. Ou le plus moche. Mais généralement, ça revient au même.

Alors que la plupart de mes camarades et leurs pulls moches sont en vacances, je suis de corvée résultats. Oui, de corvée, j'ose le dire. Car vous ne m'avez accordé que la troisième place (coucou, c'est Margaux).

Le cadre blanc autour de «Margaux - and merry Cringemas!» signifie que j'ai voté pour moi. Sans vergogne. capture d'écran

Vous avez réussi à offrir à Marie-Adèle et son atroce pull Salt Bae la première place du podium. Vous avez plébiscité un tricot orange à l'effigie du saleur de viande. Vous êtes carrément un sur quatre (25%) à avoir cliqué sur cette case. Bien...

«Let it snow», wow, mais qu'est-ce que c'est original. marie-adèle

En deuxième position, c'est... Joanna, et son pull qui n'a rien à voir avec Noël. Mesdames zé Messieurs, vous avez choisi la réponse «un pull moche peut abolir la magie de Noël, la preuve». Vous êtes du genre «t'façon c'est qu'une fête commerciale»? #TeamGrinch

Un tigre et des fleurs, c'est ça, votre magie de Noël? joanna

Bon, et sur la dernière marche du podium, quand même, vous avez donné à mon ambiance cringe 12%. C'est honorable. Mais si vous saviez à quel point les pompons de mon pull, qui sont rigides, sont d'un inconfort extrême sous un manteau, vous m'auriez donné bien plus.

J'ai eu des courbatures après avoir tapé cette pose, merde, quoi. margaux

Aurais-je mérité plus? Oui.

Sinon, félicitations aussi aux autres collègues et leurs charmants pulls de Noël, à qui je dédie cette citation:

«Perdre, c'est s'entraîner à gagner la prochaine fois» Margaux, journaliste et philosophe

Et big up à cette personne en commentaire qui a remarqué l'absence de Fred. On compte sur lui pour l'année prochaine.

On reste un peu dans cet esprit festif ?

