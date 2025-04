Et où goûte-t-on ce combo excentrique et snob? A Dubaï, évidemment. Image: marie-adèle copin

Des nuggets au caviar? J'ai goûté pour que vous n'ayez pas à le faire

A Dubaï, on peut manger des chicken nuggets agrémentés de crème acidulée, de ciboule et... de caviar. Pourquoi ce mélange improbable? Parce que Dubai, habibi.

La semaine dernière, Burger King France a fait le buzz sur les réseaux sociaux en proposant des nuggets au caviar. Une collab avec une marque d'oeufs d'esturgeon qui a enflammé les réseaux sociaux. La chaîne de fast-food, connue pour être tout particulièrement douée en communication, a fait fort en proposant ce combo improbable pendant seulement une semaine. Résultat: en quelques jours, TikTok était envahi de vidéos dans lesquelles on voyait des ados tartiner du caviar sur des nuggets et dire: «Hmmm! C'est grave bon!». Opération réussie.

Ce genre de hype fait penser à celle du chocolat Dubaï où chacun y allait de sa petite vidéo dans l'espoir d'obtenir le plus de likes (merci 2025). C'est justement à Dubaï qu'on peut goûter le combo nuggets-caviar et il n'y a pas besoin de se ruer dessus. Le plat (si on peut appeler ça comme ça) est disponible toute l'année.

L'endroit s'appelle Beau et il est tenu par quatre amis français. Il a ouvert en 2023 en proposant des burgers et autres mets de restauration rapide. Les nuggets au caviar, ça fait un an qu'ils sont à la carte et comme tous les concepts un peu farfelus de la ville, il a joui d'une certaine viralité.

J'habite Dubaï et ma conscience de journaliste d'investigation m'a obligée à me rendre dans cet établissement. Si l'esthétique du compte Instagram est léchée et glamour, dans un esprit à mi-chemin entre l'Hotel Costes et un room service de palace, l'endroit ne fait pas rêver. Tout est blanc et gris et la déco est pratiquement inexistante. Mais à voir le nombre de livreurs Deliveroo qui se pressent pour récupérer les commandes, il semblerait que ce soit davantage un resto de take-away.

Chez Beau, c'est pas forcément très beau. Image: marie-adèle copin

Le serveur, habillé comme un garçon de café parisien, vient prendre ma commande. En plus du combo chelou, je prends un burger au jalapeno, des smash potatoes et une «Salad Mademoiselle», autrement dit, une laitue.

Image: marie-adèle copin

Avant de recevoir mes plats, il m'apporte un Perrier. Il pose sur la table la petite bouteille avec un gobelet. C'est pas très beau de boire dans du plastique. Pourtant, à Dubaï, il n'est pas rare de voir des cafés utiliser des verres jetables. Et puis, ici, le principe, c'est la restauration rapide. Pas d'assiettes. A la place, des boîtes en carton, comme dans n'importe quel fast-food. Mais on reste à Dubaï et on donne également des gants en latex pour manger. Ainsi, on évite d'avoir les mains qui empestent le gras.

C'est débile? Non, c'est Dubaï.

Les nuggets au caviar arrivent dans une boîte immaculée. A l'intérieur, huit bouchées de poulet frit, de la ciboule, de la crème acidulée et évidemment, la boîte de caviar. Enfin, la boîtinette: 30 grammes seulement.

A titre de comparaison, Burger King proposait sept nuggets accompagnés de 10 grammes de caviar, c'est-à-dire, rien. La différence, c'est également le prix. Chez le géant du fast-food, il fallait débourser 19 euros (environ 18 francs). Chez Beau, le prix s'envole: 310 dirhams (environ 74 francs).

Et pour ce montant, le poulet frit n'est même pas recouvert de feuilles d'or. Scandale!

Est-ce que c'est bon?

Si certains clients de Burger King disaient du caviar qu'il n'avait pas de goût, celui de chez Beau, pas de doute, a le goût du caviar. Le mélange n'est pas mauvais. Ça fonctionne, car le nugget est assez neutre pour éviter de prendre le dessus sur la délicatesse du caviar. Les précieux œufs de poisson font office de condiment, mais, dans l'ensemble, c'est sans intérêt. Je finis par tremper les nuggets dans le ketchup servi avec les smash potatoes.

Coude sur la table, car je ne mange pas une émulsion de cerfeuil. marie-adèle copin

Je me dis alors que rien ne vaut les nuggets du McDo avec la sauce barbecue.

Attention, il y a 15 francs qui sont en train de se faire la malle. Image: marie-adèle copin

Quant au caviar, mieux vaut le manger seul ou sur un toast de pain blanc avec du beurre et de la ciboule, le tout accompagné de vodka. Ce combo snob et un peu vulgaire a été popularisé par Rihanna qui s'était filmée en train de se tartiner les précieux œufs de poisson à la fourchette sur des nuggets en décembre 2024. Avant elle, le chef étoilé américano-coréen David Chang avait mis à la carte de l'un de ses restaurants ce combo improbable en 2010.

