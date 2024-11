Vidéo: watson

Chips au pastis? On a testé pour que vous n'ayez pas à le faire

Pastis en main, des paquets de chips et une caméra braquée sur nous, on s’est lancés dans une dégustation de chips Brets aux goûts surprenants. Pourquoi? Une histoire de chips saveur «essence» qui nous a donné envie...

Léa Allié Suivez-moi

Brets, véritable référence parmi les fabricants de chips en France, est reconnu pour ses paquets aux goûts classiques, mais aussi aux saveurs surprenantes. Lesquelles? Côte de bœuf, pizza au feu de bois, cèpes, tartiflette, bleu d'Auvergne AOP, pastis et j'en passe.

La semaine dernière, le chipsier a lancé un concours sur X pour demander aux internautes de proposer de nouvelles saveurs en commentaire, et celle avec le plus de vote serait retenue. Le résultat? Goût essence.



Image: X

Paniqué par l'ampleur du phénomène, la marque française a rétropédalé en supprimant le post sur le concours et en publiant un communiqué. A qui la faute? «Notre stagiaire préféré».

On a presque été déçus, à la rédaction. Alors à défaut de trouver dans les rayons la saveur «Sans Plomb 98», on s'est tout de même procuré cinq paquets étonnants et on les a goûtés. Notamment... Pastis.

Vidéo: watson

Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les saveurs disponibles, pas de panique! Vous pouvez proposer vos idées (enfin, jusqu’à il y a quelques jours, avant que le stagiaire ne s'en mêle...).