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8 recettes de cocktails à la pastèque pour sublimer vos apéros

8 recettes de cocktails à la pastèque qui vont transformer vos apéros

Envie d’un apéro qui change et qui rafraîchit vraiment? Oubliez la routine et laissez-vous tenter par la pastèque: voici 8 recettes de cocktails estivaux aussi simples que délicieuses pour ensoleiller vos verres!
02.08.2026, 16:1702.08.2026, 16:17
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Evidemment qu'on veut un cocktail pour l'apéro! Mais quelque chose de frais et d'estival, s'il vous plaît! Vous avez ça en réserve?

Mais bien sûr! Et la solution s'appelle: la pastèque! Difficile de faire plus frais et plus estival - sans compter qu'elle s'intègre à merveille dans les cocktails!

Bon, tirons les choses au clair dès le départ: nous ne parlons pas ici de cette fameuse astuce de la pastèque à la vodka. Vous savez, le truc qui consiste à planter une bouteille de vodka directement dans la pastèque.

11 idées de cocktails d'été qui ne vous soûleront pas trop vite

On vous parle de recettes un peu moins virales, mais qui sont toutes incroyablement délicieuses, particulièrement faciles à préparer et s'accordent à la perfection avec l'été!

au menu:
Cocktail pastèque-vodka
Daiquiri à la pastèque
Mezcalita de sandía
Margarita glacée à la pastèque
Mocktail Watermelon Crush
Spritzer pastèque et gin
Aguas frescas pastèque-tequila au prosecco
Miami Martini

Avant de vous plonger dans ce monde liquide fascinant, un petit bonus, rien que pour vous, chers lecteurs: il est souvent question de jus de pastèque. Vous pouvez acheter le produit tout prêt en grande surface, ou bien le préparer vous-même. Un jeu d'enfant. Voici comment faire:

Préparer du jus de pastèque: mode d'emploi
Evidez la chair de la pastèque à la cuillère ou coupez-la en morceaux. Retirez les gros pépins dans la mesure du possible (sans trop vous prendre la tête non plus). Mixez la chair jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Si besoin, ajoutez quelques gouttes d'eau. Passez le jus à travers une passoire fine et jetez les résidus.
infobox image
image: dash of jazz

Voilà, maintenant, nous avons besoin d'un verre. C'est parti!

Cocktail pastèque-vodka

Une sorte de Cosmopolitan à la pastèque, façon spritz. Santé!

Watermelon vodka cocktail - watermelon margaritas etc.
Image: Shutterstock
  • 1,2 dl de jus de pastèque
  • 5 cl de vodka
  • 1 à 2 cc de jus de lime frais
  • 1 à 2 cc de miel ou de sirop d'agave
  • Un trait d'eau gazeuse (selon les envies)
  • Quartiers de lime et/ou morceaux de pastèque pour la garniture
  • Verser le jus de pastèque, la vodka, le jus de lime et le miel (ou sirop d'agave) dans un shaker rempli de glaçons et agiter énergiquement. Filtrer dans un verre de type rocks rempli de glaçons frais. Rallonger d'un trait d'eau gazeuse si désiré.

Daiquiri à la pastèque

C'est peut-être le rhum qui rappelle le climat des Caraïbes, ou peut-être l'association avec la pastèque... Quoi qu'il en soit, le Daiquiri est une boisson taillée pour les nuits d'été.

Watermelon daiquiri - summer cocktails
Image: Shutterstock
  • 4 cl de jus de pastèque
  • 6 cl de rhum blanc
  • 1,5 cl de jus de lime
  • 1 cl de sirop d'agave
  • Du sel pour le bord du verre (facultatif)
  • 1 petite tranche de pastèque pour la garniture
  • Humidifier le rebord d'un verre à martini ou d'une coupe refroidie et le tremper dans le sel. Verser le rhum, le jus de pastèque, le jus de lime et le sirop d'agave dans un shaker rempli de glaçons et secouer vigoureusement. Filtrer dans le verre préparé et garnir d'une tranche de pastèque.
La Maison-Blanche lance son propre show de cuisine

Mezcalita de sandía

Une Margarita au mezcal et à la pastèque - à la fois fumée et rafraîchissante!

Watermelon Mexcalita cocktail https://www.foodandwine.com/thmb/Lt6CmYKRgA1siVHk7DAdfzpbXYo=/750x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/Watermelon-Mezcalita-FT-MAG-RECIPE-08 ...
image: food and wine
  • 1 quartier de lime et un peu d'épices Tajín saupoudrées sur une soucoupe
  • 4,5 cl de mezcal
  • 3 cl de jus de pastèque frais (voir préparation)
  • 3 cl de jus de lime fraîchement pressé
  • 1,5 cl de Campari
  • 1,5 cl de cachaça
  • 1 à 2 cuillères à mélange de sirop d'agave
  • Petites tranches de pastèque pour une garniture optionnelle
  • Humidifier le rebord d'un verre rocks avec le quartier de lime, puis le tourner dans le Tajín. Remplir le verre de glaçons et le réserver. Verser le mezcal, le jus de pastèque, la cachaça, le Campari, le jus de lime et le sirop d'agave dans un shaker rempli de glaçons et agiter vigoureusement. Filtrer dans le verre et garnir avec le quartier de lime et/ou les tranches de pastèque.
10 cocktails pour l'été à tester absolument

Margarita glacée à la pastèque

Des études scientifiques le prouvent: impossible d'être de mauvaise humeur avec ce cocktail glacé à la main.

Frozen watermelon margaritas! Summer cocktails.
Image: shutterstock
  • 200 g de chair de pastèque fraîche (coupée en dés et congelée depuis la veille)
  • 4 cl de tequila
  • 2 cl de Cointreau (ou un Triple Sec équivalent)
  • Le jus d'un demi-citron vert
  • 1/2 cc de miel
  • Pour le rebord du verre: 1 cc de fleurs de sel de mer, 1/2 cc de sucre, 1 pincée de flocons de piment et le zeste du demi-citron vert
  • Congeler les morceaux de pastèque la veille!
  • Mélanger le sel, le sucre, les flocons de piment et le zeste de lime dans un petit bol. Humidifier le rebord d'un verre à margarita prérefroidi avec un quartier de lime et le tourner dans le mélange d'épices.
  • Mixer les dés de pastèque congelés, la tequila, le Triple Sec, le jus de lime et le miel au blender. Verser délicatement dans le verre préparé.
Vous ne devinerez jamais le prix de ce cocktail «décadent»

Mocktail Watermelon Crush

Ultra-rafraîchissant - et bonne nouvelle: il est sans alcool.

Watermelon Mocktail https://www.dashofjazz.com/wp-content/uploads/2025/07/Dash-of-Jazz-Watermelon-Mocktail-6.jpg
image: dash of jazz
  • 1 lime coupée en quatre
  • Un peu de gros sel
  • De la glace pilée
  • Env. 100 g de pastèque en morceaux
  • 4 feuilles de basilic (plus quelques-unes pour la garniture)
  • 1 à 2 cc de sirop d'agave
  • 1,2 dl d'eau de coco
  • Humidifier le rebord d'un grand verre rocks avec un quartier de lime et le tremper dans le sel. Ecraser fermement les morceaux de pastèque, 2 quartiers de lime, le basilic et le sirop d'agave directement dans le verre à l'aide d'un pilon, jusqu'à ce que la pastèque soit bien liquide. Remplir de glace pilée ou de glaçons, verser l'eau de coco, remuer délicatement et servir garni d'un peu de basilic.
Cet expert nous dévoile le cocktail de l'année 2026: «Un grand classique»

Spritzer pastèque et gin

Watermelon Gin Spritzer https://www.bbcgoodfood.com/recipes/watermelon-gin-spritzer
image: BBC Good Food
  • 1/4 de lime (coupé en 2 quartiers)
  • 1 poignée de pastèque en morceaux
  • 3 cl de gin
  • Tonic
  • Presser les quartiers de lime dans un verre long drink ou une grande flûte à champagne, puis y déposer directement les zestes pressés. Ajouter les morceaux de pastèque hachés ainsi que quelques glaçons. Verser le gin et rallonger avec du tonic.
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Aguas frescas pastèque-tequila au prosecco

Tequila-Watermelon Aguas Frescas with Prosecco https://www.foodandwine.com/thmb/zjNhyRpqaoZ0BJYEnazAZeBAaEo=/750x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/tequila-watermelon-a ...
image: foodandwine.com
  • 1 dl de jus de pastèque
  • 3 cl de tequila blanco
  • 1 cl de sirop de sucre (ou sirop d'agave)
  • Le jus d'un quart de lime
  • 2 à 3 feuilles de menthe fraîche
  • Prosecco bien frais pour rallonger
  • 1 quartier de lime et des feuilles de menthe pour la garniture
    Verser le jus de pastèque, la tequila, le sirop de sucre, le jus de lime et les feuilles de menthe dans une carafe (ou récipient similaire) et remuer doucement pour que la menthe libère tout son arôme. Remplir un verre rocks ou highball de glaçons jusqu'à deux doigts du bord avec le mélange, rallonger au prosecco et servir garni d'une rondelle de lime et de menthe fraîche.
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Miami Martini

Miami Martini (made with watermelon)
Image: Shutterstock
  • 6 cl de vodka
  • 3 cl de jus de pastèque
  • 1 cl de vermouth blanc
  • 1 cl de jus de citron frais
  • 0,75 cl de Campari (ou autre liqueur amère rouge)
  • 0,75 cl de sirop de sucre
  • 1 petite tranche de pastèque pour la garniture
  • Verser tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons et agiter vigoureusement. Filtrer dans une coupe à martini ou une coupe refroidie, puis garnir d'une petite tranche de pastèque.

Santé à toutes et à tous!

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