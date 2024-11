La fromagerie portugaise Quinta do Pomar a remporté le prix du meilleur fromage du monde. Image: The Guild of Fine Food

Voici les meilleurs fromages du monde, et il y a des suisses

Le fromage portugais Queijo de Ovelha Amanteigado a été sacré Champion du monde du fromage, vendredi au World Cheese Awards 2024. Plusieurs fromages suisses figurent dans le top 10.

Le prix des World Cheese Awards a pour vocation de sélectionner le nec plus ultra des fromages. Cette année, 4 786 participants venus de 47 pays se sont défiés.

Les 240 experts ayant la lourde tâche de goûter et noter tous ces fromages ont sacré, vendredi 15 novembre, le Queijo de Ovelha Amanteigado, un fromage de brebis à pâte molle. C'est donc lui le meilleur fromage de l’année.

Ce prix a été remporté à domicile, puisque le concours se tenait pour la première fois dans la commune de Viseu, au Portugal.

«C’est un mariage sublime de protéines et de matières grasses, c’est vraiment un fromage fantastique» Manuel Maia, membre du jury. Cnn

Manuel Maia, exportateur de fromage portugais et membre du jury international, a décrit dans les colonnes de CNN ce fromage au lait de brebis comme étant «très équilibré» et «voluptueux». Le Queijo de Ovelha Amanteigado est produit par une petite entreprise de dix employés à Quinta do Pomar, à Soalheira. Ce fromage a atteint un score de 86 points.



Le Queijo de Ovelha Amanteigado est un fromage vraiment «voluptueux». Image: X @Ryhn76732552

Un grand événement

Le concours World Cheese Awards est organisé chaque année depuis 1988 par The Guild of Fine Food.

Il s'agit de l'un des plus importants concours de fromage au monde. Il attire des candidatures de petits et grands producteurs venus des quatre coins du globe. Pour un fromager, obtenir ce label de qualité est un atout précieux pour écouler sa production, quelle que soit la taille de sa structure.

Des équipes de deux ou trois juges sont réparties sur chacune des tables et évaluent l’apparence, l’odeur, le goût et la texture en bouche en attribuant une note qui va jusqu'à 100.

4 786 participants venus de 47 pays se défient lors du concours du «meilleur fromage du monde». Image: Guild of Fine Food

Les Suisses dans l'excellence

Des fromages suisses, brésiliens, américains, norvégiens, italiens, et espagnols ont reçu les meilleures notes. Dans les crus helvètes, on trouve en deuxième position un fromage à la crème des grisons, nommé Chascharia Val Müstair.

Le fromage Chascharia du Val Müstair, des Grisons. Image: val-muestair.ch

En troisième position, on trouve également l'Alpenhorn de Mifroma, l’un des plus grands affineurs suisses de fromage.

Le fromage d'alpage Alpenhorn. Image: Mifroma

Enfin, dans ce top 10, un crémeux de Thurgovie du nom de Fromage des Lions s'affiche en 8e position.

Le crémeux de Thurgovie. Image: affineur walo

