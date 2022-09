16 milkshakes absolument absurdes made in USA, hell yeah!

Commentaire:

Ou peut-être un disclaimer... en tout cas, force est de constater que les avis sont très partagés sur ces loaded shakes. Oui, ils sont jolis et faits avec amour. Il y a beaucoup de créativité derrière, et le résultat est spectaculaire. La nourriture, surtout les sorties et les repas entre amis, doit avant tout être un plaisir. D'un autre côté, le gaspillage alimentaire prend une place immense dans ce genre de choses. Personne (et croyez-moi, j'en connais qui ont essayé) n'arrive à finir un tel milkshake. On ne peut pas s'empêcher de penser que de tels desserts servent plus à être pris en photo et publiés sur les médias sociaux qu'à être mangés.

What a time to be alive.