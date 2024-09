Les spectateurs de l'US Open de New York se sont rués sur ce golden nugget recouvert de caviar. A 16,67 dollars pièce, à savourer avec modération. COQODAQ/watson

Ces nuggets en or à 100 dollars la boîte ont fait fureur à l'US Open

Le numéro 1 mondial Jannick Sinner n'est pas le seul à avoir fait sensation durant l'US Open. Durant cette quinzaine, un nugget a fait palpiter le coeur des stars et des influenceurs installés dans les gradins.

Oubliez le ticket d'or de Willy Wonka: le nouveau Graal est un morceau de friture. Un bien devenu très cher, très prisé et, forcément, très débattu sur les réseaux durant les deux semaines de tournoi de l'US Open, du 26 août au 8 septembre, à New York. Le nom de cette pépite? Nul autre que le «24K Nugget», une version très particulière du célèbre poulet frit.

«Un nugget de poulet croustillant, fait avec une pâte sans gluten, surmonté d’une pointe de crème fraîche et d’une cuillerée de caviar Daurenki doré de Petrossian» La définition de Kim, patron du restaurant de poulet frit COQODAQ et créateur du «golden nugget», à US Weekly.

Pas fan de caviar? Une autre version, «Black Gold», propose son nugget recouvert de truffes noires et de mayonnaise à la truffe. «C’est notre approche haut de gamme/bas de gamme de la nourriture, et nous avons hâte de le partager avec les fans de tennis du monde entier», complète son concepteur, Kim, chef d'origine coréenne juste avant le début du tournoi au magazine US Weekly.

Il fallait tout de même compter 16,67 dollars pour croquer dans l'une ou l'autre édition de ces nuggets de luxe. Par pièce, on s'entend. On vous laisse calculer la facture finale, étant donné que chaque boîte, reconnaissable de loin grâce à sa couleur orange vif estampillée de raquettes de tennis croisées scintillantes, était proposée en format de six pépites ou plus. 100 dollars, une addition aussi salée que tout bon nugget qui se respecte.

Ce n'est pas ni à McDonald's ni à KFC que l'on doit l'idée de cette bêtise affriolante, mais à COQODAQ, un restaurant de poulet frit coréen haut de gamme ouvert plus tôt cette année à Manhattan. Pour justifier le prix exorbitant de ce nugget, l'établissement assure utiliser du poulet élevé en pâturage «dans de petites fermes Amish et mennonites en Pennsylvanie», certifié «cruelty free», frit dans de l'huile «Zero Acre, qui contient 35% de graisses monoinsaturées saines et stables à la chaleur» et avec de la «pâte sans gluten à la farine de riz».

Ruée vers le nugget

En tout cas, ce golden nugget a manifestement ravi les papilles des spectateurs. Les boîtes orange caractéristiques se sont arrachées et ont pullulé dans les gradins durant toute la quinzaine. Kendall Jenner, Lindsay Lohan, Usher ou encore Laverne Cox se sont notamment lancés dans cette ruée vers l'or.

Lindsay Lohan, rentrée de Dubaï pour l'occasion. getty

Cheers, Kendall! getty

Si l'US Open est terminé, et avec lui le stand de nuggets qui a affolé l'Internet, vous pouvez toujours vous procurer ces précieuses pépites dans le restaurant de la 22e Rue, à New York. Les influenceurs bouffe et les TikTokers, eux, ne se sont pas fait prier. (mbr)