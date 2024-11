Voici l'affiche de Paléo 2025

Paléo dévoile l'affiche de sa prochaine édition

L'affiche de l'édition 2025 du festival nyonnais a été dévoilée ce mercredi matin. Une «explosion de couleurs» réalisée par l’artiste et musicienne Chiara Pugliese.

Paléo Festival Nyon a diffusé ce mercredi l'affiche de son édition 2025, qui aura lieu du 22 au 27 juillet. Fruit d’un workshop animé par l’agence BaseDesign auprès des étudiants de la HEAD de Genève, elle porte la signature de Chiara Pugliese, artiste et musicienne suivant actuellement un bachelor en illustration.

Image: Paléo Festival Nyon

Le dessin «invite à plonger dans le grand bain, celui de la foule et de son énergie entraînante», commente le site du festival. Il a été réalisé grâce à l’usage du pastel et du Neocolor.

«Le rendu est flamboyant, foisonnant et diablement efficace grâce à un jeu de textures, de couleurs et de formes qui flirte avec l’abstraction» Paléo Festival Nyon

«Cette esthétique graphique et colorée matérialise un regard ludique et ultra-vivant sur Paléo», affirme de son côté l'artiste. Et d'ajouter:

«Le travail dit "traditionnel" au pastel me permet de donner une sensation de spontanéité à l'affiche qui s'amuse avec les structures emblématiques de Paléo tout en proposant un rendu abstrait, évoquant un bain de foule et de lumière sur la Plaine de l'Asse.» Chiara Pugliese

Placer le public au-devant de la scène

«Cette foule colorée et illuminée représente l'incroyable énergie des corps et l'atmosphère vibrante durant les concerts», complète-t-elle. «C'était essentiel pour moi de placer le public au-devant de la scène et essayer de traduire visuellement la communion, l’atmosphère unique qui s’opère lors du Festival».

Cette «œuvre joyeuse et graphique» sera déclinée sur tous les supports de communication du festival, indique encore ce dernier. Pour connaître la programmation de l'édition 2025, il va falloir par contre patienter encore un peu.

(asi)