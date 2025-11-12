assez dégagé
pape léon XIV

Voici les films préférés du pape Léon XIV

Léon XIV va recevoir des stars du cinéma au Vatican.Image: Keystone

Alors qu'il s'apprête à recevoir Monica Bellucci, Cate Blanchett ou encore Viggo Mortensen au Vatican, le pape a accepté de dévoiler les quatre films «qui lui tiennent le plus à coeur».
12.11.2025, 16:3912.11.2025, 16:39

La vie est belle ou encore La mélodie du bonheur: le pape Léon XIV a révélé ses quatre films préférés avant une audience samedi au Vatican avec des célébrités d'Hollywood et des réalisateurs oscarisés.

Dans une vidéo publiée par le Vatican, le premier pape américain cite le classique de Frank Capra It's a Wonderful Life (1946), avec James Stewart, où un ange est envoyé du ciel pour aider un père de famille désespéré.

Qui est le nouveau pape Léon XIV?

Le souverain pontife, né à Chicago, évoque aussi la comédie musicale La Mélodie du bonheur (1965) de Robert Wise avec Julie Andrews, le drame familial Des gens comme les autres (1980) de Robert Redford et La vie est belle (1997) de Roberto Benigni, comédie dramatique se déroulant en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le Vatican a précisé que Léon XIV avait choisi «les films qui lui tiennent le plus à coeur».

«Dialogue avec le monde du cinéma»

Dans le cadre de l'Année sainte de l'Eglise catholique, le pape recevra samedi au palais apostolique du Vatican des stars du monde du cinéma dont Monica Bellucci, Cate Blanchett, Chris Pine et Viggo Mortensen. Des réalisateurs tels que Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller et Stéphane Brizé sont également attendus.

Robert Francis Prevost, 70 ans, souhaite «approfondir le dialogue avec le monde du cinéma (...) en explorant les possibilités que la créativité artistique offre à la mission de l'Eglise et à la promotion des valeurs humaines», a expliqué le Vatican. (jzs/ats)

La vie du pape François
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
source: sda / frustaci
L’article