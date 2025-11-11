Les juges de l'«Homme chauve le plus sexy du monde» ont eu du pain sur la planche en 2025.

Crime de lèse-majesté au royaume des chauves

Après deux années consécutives au sommet du prestigieux classement des «hommes chauves les plus sexy de la planète», le prince William a subi l'affront d'être détrôné. Sans plus attendre, voici le vainqueur qui a osé supplanter le futur roi d'Angleterre.

Voilà quatre ans que l'agence de relations publiques en ligne GEO Reboot vient mettre un peu de peps dans la grisaille de novembre, en dévoilant son très attendu ranking des «hommes chauves les plus sexy du monde». Et preuve que l'absence de cheveux n'est pas du tout synonyme d'absence de sex-appeal, le podium de cette année réserve encore une fois son lot de surprises.

Pour rappel, c'est sur la base de critères on ne peut plus tangibles et sérieux que l'agence base son analyse: le «golden ratio» (ratio d’harmonie du visage, basé sur le nombre d'or), l'attractivité de la voix, le facteur de brillance (du crâne), le sourire, la perception médiatique, la largeur des yeux, le volume de recherches sur Google associé au mot-clé «sexy» et, enfin, la taille (parce que oui, ça compte, un peu).

Il ne fallait nulle autre qu'un roc de muscles et de testostérone pour oser piquer la couronne à l'héritier du trône britannique: Dwayne «The Rock» Johnson, qui rafle un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.

L'acteur se hisse à la tête du classement 2025 de l'homme chauve le plus sexy du monde. Image: Variety

Sa structure faciale est la mieux notée parmi toutes les célébrités chauves, avec un score parfait de 10/10. Il est également deuxième pour les recherches «sexy» et «torse nu».

William a ainsi gagné le titre deux années de suite, avant d'être détrôné. WireImage

Après William - dont la perception médiatique positive, le golden ratio et la voix lui garantissent tout de même une solide médaille d'argent - c'est un Français qui s'arroge la troisième marche du podium.

Nous avons nommé le footballeur Thierry Henry, considéré non seulement comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps et l'un des chauves les plus attractifs de la planète mais, surtout, comme le premier Français à se hisser dans le top 3. Cela fait beaucoup trop de talents pour un seul homme.

C'est vrai qu'il est très agréable à regarder, Thierry Henry. Image: Arsenal FC

L'ancien international faisait partie d'un panel fourni de compatriotes, parmi lesquels Soprano, Zidane, Pascal Obispo ou encore Kad Merad. Même s'il n'obtient qu'un score général modeste de 3,3 sur 10, l'humoriste Guy Montagné a tout de même le mérite de figurer parmi les prétendants analysés.

Mais puisque vous le demandez... Voici le top 10 général!

Dwayne Johnson, alias «The Rock» Le prince William Thierry Henry Jason Statham RuPaul Vin Diesel Shaquille O'Neal Travis Barker Tyson Beckford Woody Harrelson

A noter encore, parmi les petites spécificités de cette année, que Jeff Bezos semble toujours susciter autant d'enthousiasme parmi les internautes, puisqu'il bat tous les records dans le nombre de recherches sur Google où son nom est flanqué de l'adjectif «sexy» (48 000 pour le fondateur d'Amazon contre 16 800 pour le prince William, my Lord!).

Quant à l'homme qui possède la voix la plus attractive, il s'agit du rappeur Freddie Gibbs - qui remporte également la palme du «crâne le plus brillant» en guise de lot de consolation.

Freddie Gibbs remporte la manche dans deux catégories: voix et brillance du crâne. Image: Billboard

Et si vous vous posiez la question, c'est le chef britannique Heston Blumenthal qui remporte le titre dans la catégorie «Ecart des yeux».

Heston Blumenthal, lui, est salué pour son écart entre les yeux. Image: Dave Benett Collection

Décidément, ces jolis spécimens sans cheveux, mais pourvus de bien d'autres atouts, ne cesseront jamais de nous fasciner.