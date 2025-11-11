ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Cheveux

William perd son titre d'«Homme chauve le plus sexy du monde»

Dwayne Johnson vient de rafler le titre d&#039;Homme chauve le plus sexy du monde 2025, devant le prince William et Thierry Henry.
Les juges de l'«Homme chauve le plus sexy du monde» ont eu du pain sur la planche en 2025.

Crime de lèse-majesté au royaume des chauves

Après deux années consécutives au sommet du prestigieux classement des «hommes chauves les plus sexy de la planète», le prince William a subi l'affront d'être détrôné. Sans plus attendre, voici le vainqueur qui a osé supplanter le futur roi d'Angleterre.
11.11.2025, 20:4911.11.2025, 20:49
Marine Brunner
Marine Brunner

Voilà quatre ans que l'agence de relations publiques en ligne GEO Reboot vient mettre un peu de peps dans la grisaille de novembre, en dévoilant son très attendu ranking des «hommes chauves les plus sexy du monde». Et preuve que l'absence de cheveux n'est pas du tout synonyme d'absence de sex-appeal, le podium de cette année réserve encore une fois son lot de surprises.

Voici le chauve «le plus sexy du monde»

Pour rappel, c'est sur la base de critères on ne peut plus tangibles et sérieux que l'agence base son analyse: le «golden ratio» (ratio d’harmonie du visage, basé sur le nombre d'or), l'attractivité de la voix, le facteur de brillance (du crâne), le sourire, la perception médiatique, la largeur des yeux, le volume de recherches sur Google associé au mot-clé «sexy» et, enfin, la taille (parce que oui, ça compte, un peu).

Il ne fallait nulle autre qu'un roc de muscles et de testostérone pour oser piquer la couronne à l'héritier du trône britannique: Dwayne «The Rock» Johnson, qui rafle un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.

Dwayne Johnson at The 14th Annual Hamilton Behind the Camera Awards Presented by Variety at Avalon Hollywood on November 05, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Gett ...
L'acteur se hisse à la tête du classement 2025 de l'homme chauve le plus sexy du monde.Image: Variety

Sa structure faciale est la mieux notée parmi toutes les célébrités chauves, avec un score parfait de 10/10. Il est également deuxième pour les recherches «sexy» et «torse nu».

COOKSTOWN, NORTHERN IRELAND - OCTOBER 14: Prince William, Prince of Wales listens during his visit to Mallon Farm, a flax farm in County Tyrone that is spearheading the revival of flax growing for lin ...
William a ainsi gagné le titre deux années de suite, avant d'être détrôné.WireImage

Après William - dont la perception médiatique positive, le golden ratio et la voix lui garantissent tout de même une solide médaille d'argent - c'est un Français qui s'arroge la troisième marche du podium.

Nous avons nommé le footballeur Thierry Henry, considéré non seulement comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps et l'un des chauves les plus attractifs de la planète mais, surtout, comme le premier Français à se hisser dans le top 3. Cela fait beaucoup trop de talents pour un seul homme.

LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Thierry Henry reacts whilst speaking for CBS Sports prior to the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg match between Arsenal FC and Real Madrid C.F. at Arse ...
C'est vrai qu'il est très agréable à regarder, Thierry Henry.Image: Arsenal FC

L'ancien international faisait partie d'un panel fourni de compatriotes, parmi lesquels Soprano, Zidane, Pascal Obispo ou encore Kad Merad. Même s'il n'obtient qu'un score général modeste de 3,3 sur 10, l'humoriste Guy Montagné a tout de même le mérite de figurer parmi les prétendants analysés.

Mais puisque vous le demandez... Voici le top 10 général!

  1. Dwayne Johnson, alias «The Rock»
  2. Le prince William
  3. Thierry Henry
  4. Jason Statham
  5. RuPaul
  6. Vin Diesel
  7. Shaquille O'Neal
  8. Travis Barker
  9. Tyson Beckford
  10. Woody Harrelson
1 / 12
Les 10 hommes chauves les plus sexy de 2025

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X

A noter encore, parmi les petites spécificités de cette année, que Jeff Bezos semble toujours susciter autant d'enthousiasme parmi les internautes, puisqu'il bat tous les records dans le nombre de recherches sur Google où son nom est flanqué de l'adjectif «sexy» (48 000 pour le fondateur d'Amazon contre 16 800 pour le prince William, my Lord!).

Quant à l'homme qui possède la voix la plus attractive, il s'agit du rappeur Freddie Gibbs - qui remporte également la palme du «crâne le plus brillant» en guise de lot de consolation.

Freddie Gibbs at the MTV Video Music Awards 2025 held at UBS Arena on September 07, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Freddie Gibbs remporte la manche dans deux catégories: voix et brillance du crâne.Image: Billboard

Et si vous vous posiez la question, c'est le chef britannique Heston Blumenthal qui remporte le titre dans la catégorie «Ecart des yeux».

LONDON, ENGLAND - JUNE 11: Heston Blumenthal attends the Reinvented and Reimagined Mandarin Oriental Hyde Park, London relaunch party on June 11, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dav ...
Heston Blumenthal, lui, est salué pour son écart entre les yeux. Image: Dave Benett Collection

Décidément, ces jolis spécimens sans cheveux, mais pourvus de bien d'autres atouts, ne cesseront jamais de nous fasciner.

Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela
Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela
Thèmes
Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024
1 / 12
Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024
Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète.
source: sda / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Une gourde en forme d’ours sème le chaos chez Starbucks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Meghan va nous en mettre plein la vue pour Noël
Hohoho! Devinez qui est de retour! La duchesse de Sussex jouera les Mères Noël dans un nouvel épisode de sa série With Love, Meghan sur Netflix, tout spécialement pour les Fêtes.
Comme dit l'adage, jamais deux sans trois: après une première saison coupée en deux et diffusée en mars, puis en août, le show de Meghan Markle se mettra aux couleurs de Noël, ce 3 décembre, avec un épisode spécial.
L’article