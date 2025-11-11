Cette candidate de «L'amour est dans le pré» a fait un choix radical
Dans L'amour est dans le pré, les candidats doivent inlassablement faire un choix douloureux entre deux soupirants. Mais dans la dernière émission, diffusée ce 10 novembre sur M6, une candidate a fait un choix bien plus radical. Il s'agit d'Océane, la très indépendante maraîchère bretonne de 26 ans, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied au terme de son aventure.
Devant les caméras, celle qui est championne du lancer de bottes de paille et du lever d’essieux de charrette a admis avoir «un nœud dans le ventre» à l'idée de devoir se prononcer sur ses deux soupirants, qui ne pouvaient être plus différents l'un de l'autre.
D'un côté, l'on trouve le très posé Florian, salarié dans l’automobile de 33 ans un peu gnangnan mais tout à fait rassurant. De l'autre, le lutin Robin, un professeur de tennis de 27 ans, blagueur, qui s'est tout de même montré assez susceptible durant son séjour à la ferme.
Entre les deux, le cœur d'Océane n'a pas vibré. Elle a donc annoncé à ses charmants compagnons qu'elle n'allait choisir aucun des d'eux. «Je sais où est le problème, désormais», a-t-elle expliqué face caméra, les larmes aux yeux. Océane compte encore travailler sur elle, pour se départir de «blocages» issus d'une ancienne relation.
«Il aurait fallu la maturité de Florian et la tchatche de Robin», analyse encore Océane, face à ses amis.
Le départ des deux pimpins a donné lieu à une séquence émotion, où tout le monde a fondu en larmes comme des madeleines. Même Isabelle, la maman d'Océane, qui s'était déjà attachée à ses deux futurs-ex-supposés beaux-fils.
Sur la Toile, les internautes n'ont pas tous compris l'attitude de l'agricultrice. Certains ont même été très remontés face à sa décision. Une partie lui reproche d'avoir traité ses soupirants comme des intérimaires, d'autres regrettent qu'elle n'ait pas mieux réfléchi avant de participer à ce TV show de... dating.
On vous laisse avec quelques tweets relativement expressifs.
Elle vire les deux d'un coup, pas étonnant, ça se voit que c'est une indécise. On se demande si elle a vraiment pas fait l'émission sans intérêt. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/VTB9uuHjBp— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) November 10, 2025
"j’hésite, je doute, j’ai peur de faire le mauvais choix"— ☾ (@lipsofstyles) November 10, 2025
non mais Océane, même nous on sait que tu vas faire le mauvais choix.. les gentils garçons tu les ignores #adp #adp2025 pic.twitter.com/VdEReEtuQe
Faut arrêter avec les candidates comme Océane, qui sont toujours bloquées sur leur ex et qui cherchent pas l’amour 😡 elle voulait juste passer à la télé #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/7YU8iI36em— Geee (@Geeee59) November 10, 2025
Finalement ce sont eux les gagnants, ils évitent une relation toxique. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/2Q8rihdb3e— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) November 10, 2025
Souvenir d'Océane sur la saison : au moment de lire les lettres "c'est long, c'est chiant". Ca résume tout le cycle pour moi #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/vIJcEGqGl0— Alexandre LGS (@alexandrelgs37) November 10, 2025
Océane qui jarte les deux prétendants, franchement pour faire ça autant ne pas participer à l'émission... tu aurais du trouver d'où viennent les problèmes avant 💀 #ADP #adp2025 pic.twitter.com/gFqJxBaoza— Axellouu🥀 (@Axellou18) November 10, 2025
Océane qui ne choisit personne une fois que le boulot d'ouvrier agricole est fait. Comme c'est étonnant #adp2025 #adp pic.twitter.com/p6x5JGdDUq— Ghost 🖖🏾🇲🇨 (@Mr_Furyo) November 10, 2025
Océane , elle déteste ses 2 prétendants#adp #adp25— E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) November 10, 2025
#adp2025 pic.twitter.com/1qae7HltUR
Oceane a mis ses lunettes et son costume de DRH pour mieux virer ses prétendants #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/gAWbpYl8qP— TwittoSeb (@TwittoSeb) November 10, 2025
Franchement Océane qui est étonné? #adp2025 pic.twitter.com/5ZkZysBhMI— Monicalova13🇨🇵🇨🇲🇮🇱🇺🇦 #OM❤️🎀 (@Monicalova13) November 10, 2025