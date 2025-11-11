assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
Télévision

L'amour est dans le pré: Océane a fait un choix radical

Océane de L&#039;amour est dans le pré
Océane n'a pas trouvé botte à son pied. image: m6

Cette candidate de «L'amour est dans le pré» a fait un choix radical

Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, l'agricultrice bretonne Océane a fini par renvoyer ses deux soupirants de sa ferme, la mort dans l'âme. Les internautes n'ont pas digéré.
11.11.2025, 15:0111.11.2025, 15:46
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Dans L'amour est dans le pré, les candidats doivent inlassablement faire un choix douloureux entre deux soupirants. Mais dans la dernière émission, diffusée ce 10 novembre sur M6, une candidate a fait un choix bien plus radical. Il s'agit d'Océane, la très indépendante maraîchère bretonne de 26 ans, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied au terme de son aventure.

Devant les caméras, celle qui est championne du lancer de bottes de paille et du lever d’essieux de charrette a admis avoir «un nœud dans le ventre» à l'idée de devoir se prononcer sur ses deux soupirants, qui ne pouvaient être plus différents l'un de l'autre.

Ce rendez-vous était «gênant»

D'un côté, l'on trouve le très posé Florian, salarié dans l’automobile de 33 ans un peu gnangnan mais tout à fait rassurant. De l'autre, le lutin Robin, un professeur de tennis de 27 ans, blagueur, qui s'est tout de même montré assez susceptible durant son séjour à la ferme.

Entre les deux, le cœur d'Océane n'a pas vibré. Elle a donc annoncé à ses charmants compagnons qu'elle n'allait choisir aucun des d'eux. «Je sais où est le problème, désormais», a-t-elle expliqué face caméra, les larmes aux yeux. Océane compte encore travailler sur elle, pour se départir de «blocages» issus d'une ancienne relation.

«C’est ma tête qui contrôle mon cœur et donc c’est compliqué. J’ai du mal à ouvrir les portes. Je pense que j’ai déjà un gros travail à faire sur moi avant d’entamer quoi que ce soit avec qui que ce soit […] J’ai passé une semaine géniale avec deux gars géniaux. Le problème vient de moi et pas de vous.»
Océane s'explique face à Florian.

«Il aurait fallu la maturité de Florian et la tchatche de Robin», analyse encore Océane, face à ses amis.

Le départ des deux pimpins a donné lieu à une séquence émotion, où tout le monde a fondu en larmes comme des madeleines. Même Isabelle, la maman d'Océane, qui s'était déjà attachée à ses deux futurs-ex-supposés beaux-fils.

«Goujat!» Cette candidate de L'amour est dans le pré a le coeur brisé

Sur la Toile, les internautes n'ont pas tous compris l'attitude de l'agricultrice. Certains ont même été très remontés face à sa décision. Une partie lui reproche d'avoir traité ses soupirants comme des intérimaires, d'autres regrettent qu'elle n'ait pas mieux réfléchi avant de participer à ce TV show de... dating.

On vous laisse avec quelques tweets relativement expressifs.

«Quand tu descends, on est stimulé»: L'Amour est dans pré est de retour
Vous aimez la télé-réalité? Bougez pas
Du plus original au plus bidon: voici les secrets des candidats de Secret Story
Du plus original au plus bidon: voici les secrets des candidats de Secret Story
de Marie-Adèle Copin
«Honte à eux»: les éliminés de Koh-Lanta choquent les fans
«Honte à eux»: les éliminés de Koh-Lanta choquent les fans
de Marie-Adèle Copin
Dans Top Chef, on a assisté à l'«une des pires épreuves de trompe-l'œil»
Dans Top Chef, on a assisté à l'«une des pires épreuves de trompe-l'œil»
de Marie-Adèle Copin
Koh-Lanta, Loft Story, Fort Boyard: les révélations de celle qui tire les ficelles
Koh-Lanta, Loft Story, Fort Boyard: les révélations de celle qui tire les ficelles
de Marie-Adèle Copin

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
C'est mardi, c'est l'heure de rire du malheur d'autrui!
Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Ouf, quelle semaine difficile...
L’article