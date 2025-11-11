Océane n'a pas trouvé botte à son pied. image: m6

Cette candidate de «L'amour est dans le pré» a fait un choix radical

Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, l'agricultrice bretonne Océane a fini par renvoyer ses deux soupirants de sa ferme, la mort dans l'âme. Les internautes n'ont pas digéré.

Dans L'amour est dans le pré, les candidats doivent inlassablement faire un choix douloureux entre deux soupirants. Mais dans la dernière émission, diffusée ce 10 novembre sur M6, une candidate a fait un choix bien plus radical. Il s'agit d'Océane, la très indépendante maraîchère bretonne de 26 ans, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied au terme de son aventure.

Devant les caméras, celle qui est championne du lancer de bottes de paille et du lever d’essieux de charrette a admis avoir «un nœud dans le ventre» à l'idée de devoir se prononcer sur ses deux soupirants, qui ne pouvaient être plus différents l'un de l'autre.

D'un côté, l'on trouve le très posé Florian, salarié dans l’automobile de 33 ans un peu gnangnan mais tout à fait rassurant. De l'autre, le lutin Robin, un professeur de tennis de 27 ans, blagueur, qui s'est tout de même montré assez susceptible durant son séjour à la ferme.

Entre les deux, le cœur d'Océane n'a pas vibré. Elle a donc annoncé à ses charmants compagnons qu'elle n'allait choisir aucun des d'eux. «Je sais où est le problème, désormais», a-t-elle expliqué face caméra, les larmes aux yeux. Océane compte encore travailler sur elle, pour se départir de «blocages» issus d'une ancienne relation.

«C’est ma tête qui contrôle mon cœur et donc c’est compliqué. J’ai du mal à ouvrir les portes. Je pense que j’ai déjà un gros travail à faire sur moi avant d’entamer quoi que ce soit avec qui que ce soit […] J’ai passé une semaine géniale avec deux gars géniaux. Le problème vient de moi et pas de vous.» Océane s'explique face à Florian.

«Il aurait fallu la maturité de Florian et la tchatche de Robin», analyse encore Océane, face à ses amis.

Le départ des deux pimpins a donné lieu à une séquence émotion, où tout le monde a fondu en larmes comme des madeleines. Même Isabelle, la maman d'Océane, qui s'était déjà attachée à ses deux futurs-ex-supposés beaux-fils.

Sur la Toile, les internautes n'ont pas tous compris l'attitude de l'agricultrice. Certains ont même été très remontés face à sa décision. Une partie lui reproche d'avoir traité ses soupirants comme des intérimaires, d'autres regrettent qu'elle n'ait pas mieux réfléchi avant de participer à ce TV show de... dating.

On vous laisse avec quelques tweets relativement expressifs.

