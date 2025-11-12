assez dégagé
Timothée Chalamet joue un célèbre pongiste dans «Marty Supreme»

Timothée Chalamet incarne Marty Mauser dans Marty Supreme.
Le chouchou du cinéma américain incarne Marty Mauser, un célèbre joueur de tennis de table.Image: A24

Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar

Avec «Marty Supreme», dont la bande-annonce vient d'être dévoilée, Timothée Chalamet est pressenti comme favori des Oscars pour ce film qui raconte l'histoire d'un pongiste.
12.11.2025, 20:5812.11.2025, 20:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Timothée Chalamet incarne Marty Mauser, icône américaine du tennis de table dans les années 1950, dans Marty Supreme, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée par le prestigieux studio A24. Le film est réalisé par Joshua Safdie, la moitié du duo de réalisateurs qu’il formait avec son frère Benny, désormais parti de son côté pour signer un autre biopic sportif, The Smashing Machine, sorti le 29 octobre dernier.

A propos de The Smashing Machine:

Reconnaissez-vous cet acteur?

L’histoire de Marty Supreme s’inspire librement de la vie de Marty Mauser, un vendeur de chaussures new-yorkais dont l’unique ambition était de devenir champion du monde de tennis de table, quitte à y perdre son âme. Il fut plusieurs fois médaillé aux championnats du monde et double vainqueur de l’US Open, en 1958 et 1960. Un palmarès qui, s’il ne fait pas de lui l’un des joueurs les plus titrés, a suffi à forger sa légende, tant son comportement outrancier l’a rendu célèbre.

Vidéo: extern / rest

Pour ce rôle, Timothée Chalamet s’est entraîné avec acharnement, et ce bien avant le tournage, puisqu’il s’y est mis dès que Joshua Safdie lui a parlé du projet… en 2018. Cela fait donc plus de sept ans que l’acteur manie la raquette, de manière plus ou moins intensive, coaché par les anciens champions Diego Schaaf et Wei Wang.

A ses cotés, on trouve au casting l'actrice Gwyneth Paltrow (Seven), le réalisateur Abel Ferrara (Bad Lieutenant) et la comédienne Fran Drescher (Une nounou d'enfer) ainsi que les premiers pas au cinéma du rappeur Tyler, The Creator.

Timmy, favori pour les Oscars

Marty Supreme a été projeté au Festival du film de New York début octobre, et la réception du film a été triomphale. Si les critiques presse ne sont pas encore parues, les premières réactions sur les réseaux sociaux sont dithyrambiques, et la performance de Timothée Chalamet semble déjà en bonne voie pour figurer dans la sélection des candidats à l’Oscar du meilleur acteur.

Poster de Marty Supreme

Déjà nominé l’an passé pour son interprétation de Bob Dylan dans Un parfait inconnu, l’acteur de 29 ans avait vu la statuette lui passer sous le nez au profit d’Adrien Brody pour The Brutalist. Timothée Chalamet avait également été nommé pour la première fois en 2018 pour son rôle dans Call Me by Your Name. Une revanche qui va être néanmoins difficile à prendre, puisque One Battle After Another de Paul Thomas Anderson semble être bien parti pour faire une razzia.

One Battle After Another, c'est ça:

Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe

En attendant les Oscars, Marty Supreme sortira le 25 décembre aux Etats-Unis. Quant à nous, il faudra attendre le 18 février 2026 pour le voir dans nos salles.

