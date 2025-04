7 alternatives beaucoup plus fun au lapin de Pâques

Rien de plus ennuyant qu'un petit lapin en chocolat qui sourit bêtement. Nous, on a trouvé des idées pour rendre vos fêtes de Pâques beaucoup plus fun.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Les pâtisseries que l'on trouve dans les supermarchés suisses ou dans les boulangeries sont devenues plus créatives qu'à l'époque: on y trouve désormais des canetons amusants, des licornes arc-en-ciel fantaisistes, ou encore des lapins Superman et Dark Vador.

Pourtant, les créations chocolatées dont nous avons vraiment besoin cette année n'existent pas encore, malheureusement. Voici quelques suggestions.



Le «fumé»

Cette année, le dimanche de Pâques et la Journée mondiale du cannabis tombent à la même date.

Pourquoi personne n’a pensé à concevoir un lapin en chocolat qui rende justice à cette fête?

Image: watson/shutterstock/kI/photoshop

Le «Donnie»

Fabriqué à partir de chocolat aux carottes d'Argovie.

Image: watson/Shutterstock/KI

Ceci, bien que facultatif, va avec la pièce:

Auf die rübige Rübe damit!

Le «Jeeeesus-Christ!»

L’histoire du lapin est très païenne. Nous avons besoin d’un Jésus en chocolat – après tout, c’est sa fête.

Image: watson/Shutterstock/KI

Alternativement: Le LAPIN DU MONASTÈRE!

Image: chatgpt/watson/photoshop

Le «Tay-Tay»

Pourquoi? Parce qu'un lapin en chocolat Taylor Swift se vendrait plus vite que des petits pains chauds et des billets de concert au Letzigrund de Zurich réunis.

Image: watson/Shutterstock/KI

Der Binger

Image: chatgpt/watson/photoshop

Certains de vos amis les plus proches pourraient être heureux - ou se sentir visés - de recevoir une telle pièce.

Le lapin de l'île de Pâques

Pourquoi? Pourquoi pas?!

Image: chatgpt/watson

Le lapin de l'inflation

Avec cette guerre des taxes, il vaut mieux voir venir.

On a besoin de zoomer un peu, je crois.

Plus!

Plus!

Image: watson/KI

Cela fera 39,90 francs, s'il vous plaît!

Bonus

Pour tous ceux qui pensaient que 2025 serait plus facile et plus relax que les années précédentes...voilà notre réaction.

Au moins, on a du chocolat pour se consoler!