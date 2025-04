Voici ce que contiennent vraiment les lapins de Pâques en chocolat

Les lapins en chocolat sont très appréciés à Pâques. Image: instagram/xocolatl_basel

Différentes rumeurs circulent sur le chocolat utilisé pour fabriquer les lapins de Pâques. Nous avons demandé à une experte si le chocolat utilisé à cette fin était vraiment de mauvaise qualité ou si c'était un faux débat.

Kendra Kotas

Ils ont déjà trouvé une place de choix dans les rayons des supermarchés: les lapins de Pâques en chocolat. A juste titre, car la popularité de ces lapins se reflète également dans les chiffres: selon la Fédération des fabricants suisses de chocolat Chocosuisse, les chocolatiers suisses produisent environ 20 millions de lapins de Pâques. Cela fait environ trois lapins de Pâques par personne, écrit SRF.

Malgré cette grande popularité, la question de la qualité des lapins se pose toutefois. Sont-ils vraiment de moins bonne qualité que les tablettes de chocolat «normales»? Et le mythe selon lequel les lapins sont faits de chocolat fondu provenant de pères Noël est-il vrai? L'experte en chocolat Maren Gnädinger, de la confiserie bâloise Xocolatl, nous éclaire sur ce sujet.

Maren Gnädinger de Xocolatl accorde une grande importance au travail manuel et à l'éthique. Image: zvg

La différence avec les tablettes de chocolat

Maren Gnädinger confirme que la composition des lapins en chocolat est différente de celle des tablettes de chocolat. Pour pouvoir le faire fondre plus facilement et le verser dans un moule, le chocolat des lapins de Pâques est généralement composé de chocolat de couverture qui contient une plus grande proportion de beurre de cacao:

«Le chocolat a ainsi une meilleure fluidité» Maren Gnädinger

Mais le client ne remarque pas ce changement minime au niveau du goût.

Le beurre de cacao, tel qu'il est utilisé par les petits producteurs comme Xocolatl, est un produit de haute qualité. Comme le beurre de cacao a augmenté jusqu'à 400% depuis 2024 et que les lapins de Pâques impliquent beaucoup de travail manuel, comme par exemple le maquillage des lapins, un prix légèrement plus élevé est justifié, estime Gnädinger.

Dans le cas du chocolat industriel bon marché, on essaie toutefois de réduire les coûts au maximum. L'industrie utilise donc des variantes moins chères comme l'huile de palme, qui est plutôt controversée en termes de santé et d'environnement. En Suisse, le chocolat peut contenir jusqu'à cinq pour cent de graisses végétales autres que le beurre de cacao, mais la teneur en beurre de cacao ne doit pas être inférieure au minimum prescrit.

«Dans l'industrie, on utilise des graisses moins chères, comme l'huile de palme» Maren Gnädinger

La rumeur selon laquelle les lapins en chocolat sont généralement de moins bonne qualité n'est donc pas toujours vraie. Tout dépend du producteur. C'est pourquoi il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux ingrédients.

Les lapins en chocolat sont faits en automne déjà

Pour les grandes productions, la production des lapins commence déjà en automne, juste après les ventes de Noël. Cela s'explique par les grandes quantités et par le fait qu'il faut laisser suffisamment de temps emballer les lapins.

«Le mythe selon lequel les lapins de Pâques sont faits de chocolat refondu n'est pas vrai» Gnädinger

Chez Xocolatl, la production ne commence qu'en février, ce qui est plutôt tardif en comparaison. Les lapins sont ainsi plus frais, explique Maren Gnädinger.

Les lapins foncés sont appréciés pour leur faible teneur en sucre. Image: instagram/xocolatl_basel

Ce qui frappe, ce sont les variétés les plus appréciées. Blanc, brun ou noir?

«Chez Xocolatl, 70 à 80% des clients achètent du chocolat noir» Gnädinger

Il est moins sucré et ne contient pas de lait, sauf pour la partie maquillée.

«La tendance est également au chocolat végétalien» Gnädinger

Les clients de Xocolatl semblent penser de manière plus éthique et faire plus attention à l'environnement.

Traduit de l'allemand