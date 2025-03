Ces deux chanteurs de la Star Academy sont bel et bien en couple

Non, Scarlett Johansson ne fait pas un doigt d'honneur à Kanye West

Le 15 mars, Héléna et Pierre ont été aperçus ensemble, main dans la main, dans une rue animée de Paris. Aucun d’eux n’a semblé gêné par les regards curieux des passants, confirmant ainsi leur relation au grand jour. Si ce n’était pas la première fois qu'ils apparaissaient ensemble, mais ce jour-là, c’est en toute confiance qu’ils ont été vus arrivant ensemble à une soirée en l'honneur de la sortie du premier album d’Héléna, rapporte notamment le 20 Minutes.

Selon les informations exclusives de Voici , les deux anciens candidats de la Star Academy sont bel et bien en couple. Jusqu'ici, ils avaient toujours affirmé être simplement amis, mais leurs récentes apparitions publiques ont définitivement mis un terme à ces déclarations.

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Pierre Garnier et Héléna Bailly ont enfin mis fin au mystère concernant leur relation.

