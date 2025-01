Cette finaliste de la Star Academy est harcelée

«Jeune femme noire, originaire de Guadeloupe et de Martinique, elle est touchée par des oppressions au fondement desquelles s’entrelacent la couleur de peau et le genre. Ebony se trouve en effet au carrefour de plusieurs identités qui, dans les cerveaux les plus obtus, valent illégitimité à occuper l’espace public et déclenchent des haines spectaculaires à l’endroit d’une femme comme Ebony, mise en lumière par son talent.»

SOS Racisme, relayé par le Huffington Post.