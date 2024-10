«Mon putain de monde a explosé»: Jlo se confie sur son divorce

Fraichement divorcée, Jennifer Lopez a répondu aux questions d'Interview Magazine. Elle revient sur ce qui intéresse les commères de ce monde (nous): son divorce avec Ben Affleck.

Dans le monde des stars, quand on divorce, un grand magazine nous contacte et on répond à ses questions en se prêtant au jeu du shooting photo habillé de la tête aux pieds en couture. Il y a pire.

Jennifer Lopez, 55 ans, a posé pour Interview Magazine dans une tenue léopard qui rugissait «femme fatale».

Jennifer Lopez fait la Une d'Interview Magazine.

La chanteuse et actrice a habitué ses fans à ne se montrer que sous son bon jour. Mais dans cet entretien-fleuve qui ressemble davantage à une conversation entre copines, menée par la comédienne Nikki Glaser, elle fait (un peu) tomber le masque.

Après des paragraphes gros comme des parpaings à faire la promo de son dernier film, Unstoppable, à se laisser flatter par Nikki Glaser, elle parle de sa résilience dès son plus jeune âge, quand elle était une petite fille, elle glisse un:

«Je n'en suis pas au point de me dire: "c'est trop dur, j'arrête". Je refuse de ne pas me donner tout ce que cette petite fille mérite»

S'ensuit alors un moment de psychologie de comptoir où la comédienne demande à Jennifer Lopez:

«Depuis quand cette petite fille vous intéresse-t-elle? Est-ce récent ou frappe-t-elle à la porte depuis un certain temps? Est-elle enfin entrée? Lui parlez-vous tous les jours?»

Et Jennifer Lopez de répondre:

«Maintenant, oui. Ce n'est que lorsque vous traversez des moments incroyablement difficiles et d'énormes déceptions que vous n'auriez jamais pu imaginer, que ces choses commencent à devenir claires comme de l'eau de roche.»

Ah! Serait-on on enfin arrivé dans le gras de l'interview? Son divorce avec Ben Affleck? Même pas. D'ailleurs, le mot «divorce» n'est jamais prononcé, ni par Nikki Glaser ni par Jennifer Lopez. Par contre, tous ses derniers films sont bel et bien mentionnés comme This is Me... Now, le long métrage que Jennifer Lopez a elle-même financé et qui a fait un bide terrible, mais il faut savoir lire entre les lignes:

«Avec This Is Me ... Now et le projet que vous avez mentionné plus tôt, je me suis dit: "j'y suis arrivé." Je me sens bien. J'ai fait tout ce travail, regardez où j'en suis, et puis c'est comme si mon putain de monde avait explosé.»

Au moment où on pense tenir quelque chose, on se dit que Nikki Glaser va la relancer sur «son putain de monde qui a explosé.» Pas du tout, c'est une interview de complaisance. La comédienne fait tout le contraire et s'emballe en parlant de The Greatest Love Story Never Told, le documentaire sur le film de Jennifer Lopez qui a fait un bide.

Heureusement, la star nous donne quelque chose à nous mettre sous la dent en utilisant une image:

«Lorsque toute votre maison explose, vous vous retrouvez au milieu des décombres et vous vous dites: "Comment faire pour que cela ne se reproduise plus jamais?" Puis, vous commencez à examiner la situation petit à petit en vous disant: J'ai fait ceci, j'ai joué tel rôle, j'aurais dû voir cela très tôt, je n'ai pas regardé cela. Ce sont ces éléments qui constituent les véritables leçons.»

Dans un moment de sagesse, elle explique qu'il ne faut jamais cesser de s'introspecter, parce qu'il est si facile de rejeter la faute sur les autres. Ben Affleck, tu entends, ce n'est pas toi le problème, c'est elle.

Jennifer Lopez a fêté ses 55 ans le 24 juillet, sans Ben Affleck.

Et puis, Jennifer Lopez se lâche enfin et avoue qu'il est très difficile pour elle d'être seule, notamment cet été, aka le moment dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Désormais, elle travaille sur elle pour apprendre à être heureuse avec sa solitude.

«Le fait d'être dans une relation ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois trouver le bonheur en moi-même» Amen, Jlo.

Après cet aveu, le magazine glisse une photo de Jennifer Lopez en maillot de bain imprimé zèbre, jambes écartées et bottes effet python.

Jennifer Lopez est célibataire. instagram interviewmag

Un cliché parfait pour son futur profil Tinder ou Raya. Mais Jlo le dit: elle ne cherche personne en ce moment. Après ce qu'elle vient de vivre, rien d'étonnant. Mais elle se dit carrément prête à vieillir sans personne à ses côtés, ce qui impressionne Nikki Glaser qui lâche un «wow!» un peu exagéré avant de poser une question pour une fois intéressante: «Dans quelle mesure prêtez-vous attention à ce que l'on dit de vous en ligne?»

«Je sais tout ce qui est écrit et dit à mon sujet. Les réseaux sociaux, je ne les prends pas autant au sérieux (...) Certaines personnes vont vous aimer, d'autres ne vont pas vous comprendre, d'autres encore vont vouloir vous détester pour vous détester, mais rien de tout cela n'a vraiment d'importance»

Jennifer Lopez fait ce métier depuis 30 ans, elle est rodée à l'exercice, même si les réseaux sociaux sont arrivés au milieu de sa carrière. La star admet tout de même qu'elle peut être touchée par ce qui se dit en ligne sur elle:

«Ne vous méprenez pas, si je vois quelque chose de blessant, je ne suis pas en téflon»

Jennifer Lopez explique qu'elle se doit de ne pas accorder d'importances aux haters, aux vidéos qui pourraient la rendre vulnérable sur Instagram ou TikTok, même si elles sont vues des millions de fois, comme cette séquence virale où Ben Affleck, visiblement énervé, claque la porte de sa voiture juste après que Jennifer Lopez y soit montée. Elle cite alors une grande oeuvre cinématographique:

«Comme ils disent dans Nemo, nage droit devant toi»

Une belle façon de conclure cet entretien. On vous épargne toute la dernière partie qui se résume à sa participation à American Idol en 2015 et des flatteries du genre: «Tu es incroyable!» «Non toi tu es incroyable!» «Arrête, tu vas me faire pleurer.»

De rien.

