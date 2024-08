Kick Kennedy s'est retrouvée au coeur de l'actualité et d'une sordide affaire de tête de baleine coupée. getty/watson

La «copine» de Ben Affleck est au coeur d'un scandale de baleine décapitée

Il arrive parfois que les actualités people et politique s'entremêlent de façon magnifique. Accrochez votre estomac, on vous présente Kick Kennedy (oui oui, de cette famille Kennedy), la charmante trentenaire qui aurait mis le grappin sur le tout récent célibataire Ben Affleck.

Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois d'avoir une pensée émue pour de parfaits inconnus. Cette semaine, c'était pour le manager de Kick Kennedy. Au cours des dernières heures, le pauvre homme a dû avoir du pain sur la planche, beaucoup de coups de fils à passer, de demandes d'interviews à refuser et peu d'heures de sommeil pour récupérer. Et, comme souvent, tout est de la faute de Page Six.

La nouvelle copine de Ben Affleck

Rembobinons. Nous sommes donc le samedi 24 août, et le tabloïd lâche une bombe. L'encre des papiers du divorce avec Jennifer Lopez n'a pas encore séché que Ben Affleck serait déjà passé à autre chose. C'est en compagnie d'une charmante brune au visage de lutin que le dernier célibataire d'Hollywood aurait été aperçu dans plusieurs lieux branchés, dont le Polo Lounge de Beverly Hills.

Cette jeune femme de 36 ans, on vous le donne en mille: il s'agit de Kick Kennedy, une héritière au surnom bizarre dont l'histoire de tête de baleine fera bientôt le tour du monde.

Eh ben bonjour. Getty Images North America

La baleine décapitée

Avant tout, un petit who's who. Kick Kennedy, qui fait partie du célèbre clan éponyme, est la fille du politicien RFK Junior. Mais oui, vous savez, ce candidat indépendant à la présidentielle, antivax, complotiste et, avouons-le, assez peu fréquentable.

Au détour d'un premier verre avec Ben Affleck, Kick a peut-être abordé son enfance aux côtés de ce papa peu ordinaire. Notamment cette expérience qu'elle avait déjà eu l'occasion de raconter dans le magazine Town&Country en 2012, trop savoureuse pour ne pas vous la rappeler.

Quand elle avait six ans, le père de Kick apprend qu’une baleine morte s'est échouée sur l’île Squaw, à Hyannis Port. Passionné des squelettes d’animaux, c'est tout naturellement qu'il se précipite à la plage, armé d'une tronçonneuse. Après avoir coupé la tête de l'animal, il fixe son trophée sur le toit du minivan familial avec un élastique, pour effectuer le trajet de cinq heures qui le sépare de l’Etat de New York.

«Chaque fois que nous accélérions sur l’autoroute, le jus de baleine coulait dans les vitres de la voiture, et c’était la chose la plus nauséabonde de la planète» Kick Kennedy en 2012, dans le magazineTown&Country.

«Nous avions tous des sacs en plastique sur la tête avec des trous pour la bouche, et les gens sur l’autoroute nous faisaient des doigts d’honneur, mais c’était juste un comportement normal au quotidien pour nous», se souvient la jeune femme des années plus tard.

RFK Junior et sa fille Kick (ici âgée de 16 ans) partagent le même amour des animaux. Getty Images North America

Un épisode forcément marquant qui n'empêchera pas Kick Kennedy de conserver un grand amour pour les animaux. En particulier les plus exotiques. En 2014, elle raconte avoir grandi entourée de «chiens, de chats, de poulets et d'alligators». Ah! Et ce serait oublier de mentionner Toby, son émeu agressif, et ses corbeaux, que RFK Junior élève toujours dans sa maison de Californie, et auxquels le New York Times a rendu visite au mois de juin.

«Je pensais que c'était assez normal de courir dans les bois pour construire des forts, avec mon corbeau dressé à dire: 'Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy', ou à avoir une blessure d'alligator» Kick Kennedy, dans une interview pour The Resident

Kick et son aigle domestique. instagram

Au niveau du CV, la jeune femme a probablement eu le temps d'évoquer son intérêt pour l'histoire de l'art, matière qu'elle a étudié à l'université de Stanford, et évidemment, de causer cinéma. Après son diplôme, Kick a tenu quelques rôles ici ou là, notamment dans Gossip Girl ou The Newsroom. Faute d'un succès explosif, elle a préféré se tourner d'autres professions en vogue chez les héritiers, dont galeriste et philanthrope, ce qui lui permet de se consacrer à des causes fascinantes, comme l'eau potable.

Une ancêtre inspirante

A défaut de parler job, Kick a peut-être déjà eu l'occasion d'expliquer à son amoureux d'où vient son diminutif rigolo. Kathleen Alexandra doit son prénom à à sa grand-tante, Kathleen Agnes Kennedy, sœur de John F. Kennedy et mondaine de son état. Une femme «fascinante» brouillée avec sa famille très catholique pour avoir épousé un marquis (l'héritier du 10e duc de Devonshire), avant de mourir dans un accident d'avion et l'indifférence générale en 1948. «Elle était amusante, sociable et une artiste à bien des égards.»

Ladite Kathleen, morte seule mais riche. Image: Bettmann

Kick Kennedy 2.0, elle, entretient de bien meilleurs termes avec sa famille - notamment avec ses cinq frères et soeurs. Citons parmi eux Conor Kennedy, accessoirement ex-petit copain de Taylor Swift et dont on vous parlait pas plus tard que ce lundi.

En fait, la seule raison qui aurait pu potentiellement la brouiller avec son père, Kick l'a mentionnée dans cette même interview de 2012 où elle évoque la baleine décapitée:

«Je ne pense pas que mes parents qualifieraient ma mort de châtiment divin. Sauf si je devenais républicaine» Kick Kennedy en 2012, dans Town&Country.

Cela n'a pas empêché papounet de ployer le genou devant le républicain Donald Trump, fin août, pour obtenir un poste dans son administration en cas de victoire.

Kick et son père RFJK, comme larrons en foire.

Finalement, la politique est sans doute le seul sujet de conversation que Kick Kennedy et son nouveau flirt ont dû s'abstenir d'aborder. Ben Affleck étant connu pour être un fervent démocrate, pas sûr qu'il apprécie que beau-papa ait récemment retourné sa veste pour devenir trumpiste.

Enfin bon! Pour le moment, la nature de cette relation reste «floue», dixit Page Six. Du côté du magazine People, on assure que Kick et Ben «commencent à se connaître» et appartiennent à la «même scène». Une autre source va plus loin en affirmant qu'elle serait «amoureuse» de lui depuis toujours. Quand une troisième affirme qu'il ne se passe rien.

«Je ne pense pas qu'ils se connaissent. Il ne se passe définitivement rien» Une source, à People.

Kick Kennedy ayant refusé de commenter et les représentants d'Affleck n'ayant pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de Page Six, nous sommes condamnés à attendre de plus amples informations.