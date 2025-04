Mariah Carey qui vole la vedette. capture d'écran tiktok

Mariah Carey est comme toutes les mères: elle fout la honte à ses enfants

Elle a beau être ultra célèbre, Mariah Carey est comme toutes les mamans: parfois, elle fout la honte à ses enfants.

Plus de «Divertissement»

Mariah Carey, c'est la mère Noël des supermarchés, mais le reste de l'année, c'est une mère à plein-temps. Et comme toutes les mamans du monde, célèbre ou pas, elle peut être très gênante avec ses enfants.

Son fils Moroccan, 13 ans, en a fait l'expérience. Alors qu'il était dans sa chambre en train de jouer en direct sur Twitch, elle a fait irruption dans la chambre de l'adolescent en compagnie de la soeur jumelle de Morrocan, Monroe. Mariah Carey, 56 ans, a passé sa tête devant la caméra. Son fils a alors répondu aux internautes:

«Désolé, ma mère est là»

Mariah Carey, visiblement très contente de son coup, reste plantée dans le champ de la caméra en caressant son chien qu'elle tient dans les bras.

«Maman, ils peuvent te voir! Ils disent: Mariah Carey, je t'aime... Oh mon Dieu»

Ce à quoi, Mariah Carey répond:

«Je vous aime aussi»

Moroccan, à la fois amusé et embarrassé, lance un:

«Vous pouvez sortir de ma chambre, s'il vous plaît. Sortez de ma chambre!»

C'est bien la première fois qu'on entend quelqu'un dire à Mariah Carey de dégager. Peut-être que Moroccan ne sait pas qui est sa mère, que c'est elle qui a inventé Noël.

Mariah Carey avec ses deux enfants et le Père Noël (qui, contre toute attente, n'est pas son mari).

Dans la séquence, on entend les amis de Moroccan, censés être des enfants, dire bonjour à la star et, bizarrement, ils ont tous des voix de Hulk.

La diva partage la garde des jumeaux avec son ex, le rappeur et acteur Nick Cannon. Ce dernier a au total 12 enfants de six femmes.

Une rave dans une boulangerie? Ça existe Vidéo: watson