Il y a quelque chose de spécial sur cette photo de Dua Lipa

Vous ne voyez pas? On vous donne un indice: regardez bien la main de la chanteuse.

A voir la grosse bague au doigt de Dua Lipa, la chanteuse semble avoir passé un Noël hors catégorie. Après une année musicale - et un début de tournée en Asie - à succès, la star de 29 ans pourrait bien passer à l'étape supérieure dans sa vie personnelle.

Son chéri, l'acteur britannique Callum Turner (The Borgias, Les Animaux Fantastiques) qu'elle fréquente depuis environ un an, l'aurait demandée en mariage pendant les fêtes. Ce sont des proches qui ont vendu la mèche ce jeudi 26 décembre auprès du média The Sun.

En effet, l'interprète de Houdini a partagé une photo sur Instagram sur laquelle l'on aperçoit une précieuse gemme à son annulaire. De quoi (presque) nous faire oublier son serre-tête kitsch et ses moon-boots en fourrure.

Alors oui, il faut «spotter» la bonne; il y a une collection de bagues là-dessus.

Les fiançailles, «discrètes» (mais pas trop, puisqu'on écrit cet article), auraient été très «romantiques». Callum Turner aurait mis un genou à terre devant le sapin.

Le couple, aux anges, «pourrait bien célébrer l'événement le soir du Nouvel An», avec les amis et la famille. C'est donc la cerise sur la bûche pour Dua Lipa, qui conclut 2024 en fanfare. Selon une source proche du couple, c'est du sérieux. «Dua et Callum (...) savent que c'est pour toujours.»

«Callum est un soutien indéfectible pour Dua et ils forment un couple merveilleux. Leur famille et leurs amis sont si heureux. Ce fut un Noël incroyable pour eux» relayé par le dailymail

Le Nouvel An serait un moment symbolique, alors que Dua s'apprête à organiser une soirée de réveillon remplie de stars à Londres. Il se chuchote déjà à Los Angeles que la fête va être phénoménale, et que les invitations ont déjà été envoyées. Comme le confie une source au Dailymail: «C'est le sujet de conversation de la ville et il y a des rumeurs selon lesquelles Bella Hadid et Harry Styles pourraient être là ce soir-là, ainsi qu'Emma Watson».