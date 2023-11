On a des nouvelles de Céline Dion

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Que vaut le nouveau Beatles, cette «putain de connerie» d'outre-tombe

George Harrison ne voulait pas en entendre parler, mais sa veuve en décidera autrement. Grâce à la technologie, Now And Then, ballade inédite composée par John Lennon en 1979, est sorti ce jeudi. Et ce n'est pas une chanson des Beatles.

«Cette chanson est incroyable, biblique, céleste, déchirante et réconfortante à la fois. Vive les Beatles.» Une déclaration d'amour qui est sortie de la bouche d'un fils spirituel, jeudi, trois heures avant la publication du «nouveau morceau des Beatles». Sans surprise, Liam Gallagher, talentueuse petite frappe d'Oasis, a eu la chance de poser une oreille sur Now And Then bien avant la populace.