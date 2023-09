Selon une source, la chanteuse américaine aurait eu une laison avec Paul Richard Solz, 37 ans. Image: captures d'écran

People

Britney aurait fricoté avec son employé au passé criminel

La star américaine aurait vite remplacé son futur ex-mari. Selon plusieurs sources (qui ne s'accordent pas sur les dates), Britney Spears aurait batifolé avec son homme de ménage.

C'est une histoire où on trouve de nombreux «il semblerait que». Mais selon Page Six, il semblerait que Britney Spears, en plein divorce avec Sam Ashgari, aurait eu une relation, ou serait toujours en relation, avec son homme de ménage «au passé trouble».

Selon une source, la chanteuse américaine aurait eu une laison avec Paul Richard Solz, 37 ans. Mais selon une autre source citée par le tabloïd, la popstar n'aurait «jamais trompé son mari». Une troisième source (décidément) assure que les deux ne fricoteraient pas ensemble et qu'ils auraient arrêté de se voir après le retour de vacances, au Mexique, de Britney.

Mais toujours selon Page Six, qui cite la première source, la star et son homme de ménage serait bel et bien «toujours ensemble». Une autre source (on a perdu le fil) déclarait auprès du Daily Mail que cette histoire aurait démarré seulement après l'annonce du divorce de l'Américaine.

Un « passé trouble »

Encore et toujours selon le tabloïd américain, l'homme aurait été engagé il y a une année pour «nettoyer les toilettes, les sols et ramasser les déchets autour du manoir californien de la chanteuse». Page Six précise avoir effectué des recherches sur Soliz, qui aurait été accusé de plusieurs délits «et même d'un crime».

Dans son casier judiciaire, on trouverait ainsi «trouble à l'ordre public», une accusation de «mise en danger d'enfants», rejetée en 2014, et une «condamnation pour possession criminelle d'une arme à feu», qui remonterait à 2022.

La star et son homme de ménage ont été vus ensemble, fin août, notamment lors d'un détour par un Starbucks. Aucun des deux n'ont commenté les rumeurs d'une liaison.

