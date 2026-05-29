L'ex-couple mythique des «Brangelina» continue de s'affronter par piques interposées dans la presse à scandales. getty/watson

Le conflit entre Brad et Angelina s'envenime

Dix ans après leur séparation acrimonieuse et l'épisode tristement célèbre du jet privé, la guerre entre Brad Pitt et Angelina ne semble toujours pas donner signe de fatigue. Alors qu'un énième enfant du couple abandonne à son tour le nom de son père, plusieurs initiés se sont exprimés dans la presse anglophone.

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On dit que le temps permet de guérir toutes les blessures. Les ex-amants parmi les plus célèbres de la pop culture, eux, peuvent difficilement en dire autant. Alors qu'ils fêtent cette année les dix ans de leur séparation, Brad et Angelina, entrés dans l'Histoire people avec un grand H comme les «Brangelina», continuent leurs attaques interposées par les gestes symboliques et les punchlines dans la presse.

Un autre enfant abandonne son nom

Dernier exemple en date par plus tard que ce jeudi, rapporté dans les colonnes de TMZ: selon le tabloïd, Maddox Jolie-Pitt serait sur le point de suivre les traces de plusieurs membres de sa fratrie, en entamant les démarches pour abandonner légalement le nom de son père, au profit de «Maddox Chivan Jolie». Sur le plan professionnel, cela fait déjà un certain temps que le fils adoptif d'Angelina, 24 ans, a opéré au changement.

D'autres avaient déjà franchi le pas: Shiloh, 20 ans, a changé de nom légalement, Zahara, 21 ans, l’a abandonné de manière informelle et Vivienne, 17 ans, a réduit son nom à Jolie, sans Pitt, lorsqu'elle a récemment joué dans une comédie musicale à Brodway.

Il semble désormais que la totalité des six enfants que partageait le célèbre duo d'acteurs ait pris leurs distances d'avec leur paternel. Et pour ne rien arranger à cette situation familiale complexe, mi-mai, des sources rapportaient auprès de TMZ que l'acteur n'aurait pas contacté sa fille, Zahara, à l'occasion de sa remise de diplôme, ni même tenté d'obtenir un billet pour assister à la cérémonie.

«Rien ne l’empêchait d’être présent pour elle. Ni même de lui rendre visite. Le but de cette journée était de célébrer ce qu'elle a accompli. La question n'était pas de savoir s'il était disposé à venir» Une source proche d'Angelina

et manifestement fâchée, dans TMZ

Autant dire que le camp de Brad n'a pas tardé à contre-attaquer.

Angelina Jolie et sa fille, Zahara, qu'elle a adoptée à l'âge de sept mois, peu avant d'entamer son histoire avec Brad Pitt. Image: FilmMagic

Sources discordantes

Plusieurs proches anonymes n'ont en toutefois pas tardé à voler au secours de Brad Pitt pour balayer la version selon laquelle il serait un père au mieux absent, au pire indifférent.

«Quand on lui fait clairement comprendre qu’on l’éloigne des enfants, une personne raisonnable ne peut pas se plaindre qu’il ne soit pas proche d’eux», s'est agacé l'un d'eux dans le Daily Mail, face à la polémique de la remise des diplômes.

Angelina Jolie et cinq de ses six enfants: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox et Knox (de gauche à droite). WireImage

Selon l'initié, Brad n'est d'ailleurs pas le seul à avoir tenté de conserver des liens avec sa progéniture: sa famille élargie, dont ses parents et les cousins des enfants, a tenté d'en faire de même. Sans grand succès, manifestement.

«Je sais qu'il y a eu des tentatives avec les cousins. Ils avaient une bonne relation en grandissant, alors celle-ci a également été rompue» Une source, proche de Brad Pitt

Les divisions familiales sont telles que les parents de Brad Pitt en ont fait les frais. Avant de décéder l'an dernier à l'âge de 85 ans, sa mère, Jane Etta Pitt, n'avait pas été en contact avec ses petits-enfants depuis environ neuf ans. «Le plus déchirant, c'est qu'Angelina a tenu les enfants éloignés de ses parents, de leurs propres grands-parents», accuse une source.

Selon un énième informateur, Brad Pitt s'appliquerait seulement à respecter les limites qui lui ont été fixées. «Ses proches, notamment ses amis et sa famille, ne le jugent pas dans cette épreuve, car ils savent qu'il fait sincèrement de son mieux dans des circonstances incroyablement difficiles», confie l'individu.

Heureusement, Brad Pitt peut au moins se réjouir de sa relation avec sa chérie genevoise, Ines de Ramon. Image: WWD

Dans ce jeu de ping-pong sans fin entamé il y a une décennie, des proches d'Angelina Jolie ont donné la réplique à leur tour dans le Daily Mail. «Brad continue de se victimiser. Sa relation conflictuelle avec ses enfants est la conséquence directe de la façon dont il les a traités», réplique l'un d'eux.

Pour rappel, le couple, dont la relation s'est étendue de 2003 à 2016, s'est séparé à la suite de l'incident du vol privé cette année-là. Au cours de ce trajet, une violente altercation a eu lieu entre l'acteur, son ex-épouse et leurs enfants, menant à une interminable bataille judiciaire.

Si Brad Pitt a toujours nié les accusations de violence conjugale, il a reconnu ses torts dans la manière dont la situation s'est envenimée. «Son comportement n'était pas criminel, mais il a assumé la responsabilité de ses actes», affirme la première source du Daily Mail. «Il s'est repris en main.»

«Brad a compris qu'il ne peut pas faire grand-chose de plus que de rester présent et disponible si ses enfants décident un jour de le vouloir de nouveau dans leur vie» La seconde source du Daily Mail

Autant dire que, pour le moment, rien ne dit que cela se produira un jour. Extrêmement proche de ses enfants, Angelina Jolie maîtrise entièrement le récit depuis des années. «Ils sont tout son univers et elle les a convaincus que Brad n'est pas une bonne personne», conclut une troisième source du Daily Mail. «Ils sont maintenant assez grands pour prendre leurs propres décisions...»

«...Mais quand on nous a inculqué une leçon pendant si longtemps, il est difficile de la désapprendre du jour au lendemain» La troisième source du Daily Mail

En attendant de renouer un jour, qui sait, avec sa descendance, Brad Pitt peut au moins de réjouir d'être heureux en ménage. Le comédien file toujours le parfait amour avec Ines de Ramon, la Genevoise dont il partage la vie depuis 2022.

Voilà au moins une nouvelle réjouissante. (mbr)

Cette Romande est en final de «The Voice» Vidéo: watson