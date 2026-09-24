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Cette chanteuse country a détrôné Mariah Carey

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Elle a détrôné la «queen» Mariah Carey

En restant en tête du Billboard Hot 100 pendant 23 semaines consécutives avec son tube Choosin' Texas, l'artiste country Ella Langley vient de battre le record historique du classement américain. Elle efface ainsi des tablettes le légendaire hymne de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You.
24.09.2026, 11:3724.09.2026, 11:37

C'est un événement majeur qui vient de secouer l'industrie musicale. Avec son titre Choosin' Texas, l'artiste country Ella Langley a officiellement décroché la première place du Billboard Hot 100 pour une 23e semaine. Elle bat ainsi le record absolu de la plus longue présence au sommet du classement en 68 ans d'existence, devançant le célèbre morceau de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, qui cumulait jusqu'ici 22 semaines au sommet.

Sorti en octobre dernier sur l'album Dandelion, le morceau est rapidement devenu un rouleau compresseur. Coécrit avec Miranda Lambert, Luke Dick et Joybeth Taylor, le titre a fait sa première apparition dans les classements en novembre avant d'entamer une ascension fulgurante portée par un engouement massif du public.

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Chagrin d'amour et tension entre deux lieux

Le secret du succès de Choosin' Texas réside autant dans sa mélodie entraînante que dans la finesse de son déroulement. La chanson raconte l'histoire d'une jeune femme établie dans le Tennessee qui regarde, impuissante, l'homme qu'elle aime la quitter pour une autre, au Texas. Ella Langley transforme ainsi le classique triangle amoureux en un duel symbolique entre deux territoires. Elle chante dès le premier couplet,

«She’s from Texas, I can tell by the way / He’s two-steppin’ ‘round the room / And judgin’ by the smile that’s written on his face / There’s nothin’ I can do.»
«Elle vient du Texas, je le vois à sa façon d'enchaîner les pas de two-step à travers la pièce / Et à en juger par le sourire gravé sur son visage / Je ne peux plus rien y faire.»

Une reconnexion directe avec le public

Pour l'artiste, cette réussite est avant tout l'œuvre de sa communauté de fans. Interrogée par Billboard sur cet accueil exceptionnel, Ella Langley a qualifié ce moment de totalement «surréel»:

«Je pense que c'est le moment le plus marquant de ma carrière, celui où l'on réalise à quel point les fans peuvent tout faire basculer. Pendant longtemps, on avance chanson par chanson, album par album. Mais avec ce morceau en particulier, ils s'en sont vraiment emparés. C'est incroyable.»

En détrônant l'un des plus grands monstres sacrés de la pop moderne, Ella Langley ne signe pas seulement un succès radio: elle s'impose comme une figure incontournable de la nouvelle scène country et inscrit durablement son nom au panthéon de la musique américaine.

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(jod)

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