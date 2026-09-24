Cette chanteuse country a détrôné Mariah Carey

Elle a détrôné la «queen» Mariah Carey
C'est un événement majeur qui vient de secouer l'industrie musicale. Avec son titre Choosin' Texas, l'artiste country Ella Langley a officiellement décroché la première place du Billboard Hot 100 pour une 23e semaine. Elle bat ainsi le record absolu de la plus longue présence au sommet du classement en 68 ans d'existence, devançant le célèbre morceau de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, qui cumulait jusqu'ici 22 semaines au sommet.
Sorti en octobre dernier sur l'album Dandelion, le morceau est rapidement devenu un rouleau compresseur. Coécrit avec Miranda Lambert, Luke Dick et Joybeth Taylor, le titre a fait sa première apparition dans les classements en novembre avant d'entamer une ascension fulgurante portée par un engouement massif du public.
Chagrin d'amour et tension entre deux lieux
Le secret du succès de Choosin' Texas réside autant dans sa mélodie entraînante que dans la finesse de son déroulement. La chanson raconte l'histoire d'une jeune femme établie dans le Tennessee qui regarde, impuissante, l'homme qu'elle aime la quitter pour une autre, au Texas. Ella Langley transforme ainsi le classique triangle amoureux en un duel symbolique entre deux territoires. Elle chante dès le premier couplet,
Une reconnexion directe avec le public
Pour l'artiste, cette réussite est avant tout l'œuvre de sa communauté de fans. Interrogée par Billboard sur cet accueil exceptionnel, Ella Langley a qualifié ce moment de totalement «surréel»:
En détrônant l'un des plus grands monstres sacrés de la pop moderne, Ella Langley ne signe pas seulement un succès radio: elle s'impose comme une figure incontournable de la nouvelle scène country et inscrit durablement son nom au panthéon de la musique américaine.
(jod)