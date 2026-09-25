C’est ici qu’Angelina Jolie vivait depuis 2017. Angelina Jolie a désormais décidé de changer d’horizon. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Angelina Jolie vend son «nid vide» pour 25 millions de dollars

Alors que ses six enfants ont désormais officiellement quitté le nid, Angelina Jolie s'est séparée de l'imposant domicile familial comprenant six chambres, dix salles de bains, piscine et maison de thé. Une propriété chargée d’histoire qui marque aussi la fin d’un chapitre pour l’actrice.

Plus de «Divertissement»

Il y a les maisons de stars. Et puis il y a les maisons de stars qui mériteraient pratiquement leur propre étoile sur Hollywood Boulevard. Celle dont Angelina Jolie vient de se séparer appartient clairement à la seconde catégorie.

Selon le Wall Street Journal, l'actrice de 51 ans a vendu jeudi 24 septembre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, pour 24,75 millions de dollars. Une jolie somme, certes, mais sensiblement inférieure aux 29,85 millions réclamés lorsqu’elle l’avait mise sur le marché en mai. Jolie ne réalise d’ailleurs qu’une petite plus-value sur le papier: elle l’avait achetée 24,5 millions en 2017, peu après sa séparation avec Brad Pitt.

Et pour ce prix-là, on ne parle évidemment pas d’un trois-pièces avec balcon.

Installée sur environ deux acres – plus de 8000 mètres carrés – dans la communauté privée de Laughlin Park, la propriété compte une résidence principale de quelque 1000 mètres carrés, avec six chambres et dix salles de bains. S'y ajoute l'indispensable piscine et son pool house, une maison de thé et même une cabane dissimulée dans les arbres. Le tout entouré de pelouses, de rosiers et d’arbres centenaires.

On vous fait visiter?

La propriété historique de Los Feliz a été construite en 1913 et fut longtemps celle du réalisateur Cecil B. DeMille. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Le domaine s’étend sur plus de 8000 mètres carrés au cœur du très privé quartier de Laughlin Park. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

De jour, ça donne ça. Image: instagram/@houseofcelebs

Evidemment qu’il y a une piscine. Et évidemment qu’elle possède également son propre pool house. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Depuis les hauteurs du domaine, Los Angeles se dévoile jusqu’à l’océan. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Pelouses vallonnées, roseraie et arbres centenaires entourent la propriété, perchée sur l’un des points les plus élevés de Laughlin Park. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Le détail le plus inattendu du domaine? Une cabane secrète cachée dans les arbres. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Les vérandas et les terrasses profitent du climat doux de Los Angeles. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

L'un des terrasses extérieures. Choli. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Depuis la suite principale, la vue s’étend des Hollywood Hills et de l’observatoire Griffith jusqu’à l’océan. A l'intérieur, on y trouve également une bibliothèque, une salle de sport, une cave à vin ainsi qu'une maison d’amis.

Et maintenant, un aperçu de l'intérieur... Le hall d'entrée et son escalier. image: Andrew Bramasco/robbreport.com

La résidence principale déploie environ 1000 m² et conserve une bonne dose de charme du vieux Hollywood. Image: instagram/@houseofcelebs

On imagine assez facilement Angelina Jolie recevoir ici autour d'un tea-time. Image: instagram/@houseofcelebs

Pour les repas en petit comité – ou avec les six enfants d’Angelina Jolie –, la demeure ne manque évidemment pas d’espace. Image: instagram/@houseofcelebs

Parmi les nombreuses pièces de la propriété: une bibliothèque. Image: instagram/@houseofcelebs

La propriété compte pas moins de dix salle-de-bains comme celle-ci. On vous laisse deviner à quoi elles peuvent bien servir. Image: instagram/@houseofcelebs

Un morceau d’Hollywood

Mais le pedigree de la maison est presque plus impressionnant que sa fiche immobilière. Construite en 1913, elle a été achetée en 1916 par Cecil B. DeMille, l’un des pionniers du cinéma hollywoodien et réalisateur, entre autres, des Dix Commandements.

Cecil B. DeMille dans les années 1920. image: wikipedia

Quelques années plus tard, ce dernier a également acquis la propriété voisine, précédemment occupée par Charlie Chaplin, avant de relier les deux bâtiments par un corridor vitré. Il y vivra jusqu’à sa mort, en 1959.

Pour Angelina Jolie, cette vente a aussi quelque chose de symbolique. En 2024, l’actrice avait expliqué au Hollywood Reporter qu’elle comptait quitter Los Angeles lorsque ses deux plus jeunes enfants auraient atteint leur majorité. Les jumeaux Knox et Vivienne ont eu 18 ans cet été.

La suite reste encore assez floue. Une source proche de Jolie affirme à TMZ qu’elle n’a pas encore décidé où elle établirait sa nouvelle résidence principale. Elle devrait désormais partager davantage son temps entre ses enfants, installés à différents endroits, ses activités internationales et le Cambodge, où elle possède déjà une maison et où elle mène des projets par l’intermédiaire de sa fondation.

En attendant de savoir où Angelina Jolie posera ses valises, on peut toujours visiter la maison qu’elle laisse derrière elle. Et accessoirement se demander à quoi peuvent bien servir dix salles de bains. (mbr)

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Vidéo: watson