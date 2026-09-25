Angelina Jolie vend son «nid vide» pour 25 millions de dollars
Il y a les maisons de stars. Et puis il y a les maisons de stars qui mériteraient pratiquement leur propre étoile sur Hollywood Boulevard. Celle dont Angelina Jolie vient de se séparer appartient clairement à la seconde catégorie.
Selon le Wall Street Journal, l'actrice de 51 ans a vendu jeudi 24 septembre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, pour 24,75 millions de dollars. Une jolie somme, certes, mais sensiblement inférieure aux 29,85 millions réclamés lorsqu’elle l’avait mise sur le marché en mai. Jolie ne réalise d’ailleurs qu’une petite plus-value sur le papier: elle l’avait achetée 24,5 millions en 2017, peu après sa séparation avec Brad Pitt.
Et pour ce prix-là, on ne parle évidemment pas d’un trois-pièces avec balcon.
Installée sur environ deux acres – plus de 8000 mètres carrés – dans la communauté privée de Laughlin Park, la propriété compte une résidence principale de quelque 1000 mètres carrés, avec six chambres et dix salles de bains. S'y ajoute l'indispensable piscine et son pool house, une maison de thé et même une cabane dissimulée dans les arbres. Le tout entouré de pelouses, de rosiers et d’arbres centenaires.
On vous fait visiter?
Depuis la suite principale, la vue s’étend des Hollywood Hills et de l’observatoire Griffith jusqu’à l’océan. A l'intérieur, on y trouve également une bibliothèque, une salle de sport, une cave à vin ainsi qu'une maison d’amis.
Et maintenant, un aperçu de l'intérieur...
Un morceau d’Hollywood
Mais le pedigree de la maison est presque plus impressionnant que sa fiche immobilière. Construite en 1913, elle a été achetée en 1916 par Cecil B. DeMille, l’un des pionniers du cinéma hollywoodien et réalisateur, entre autres, des Dix Commandements.
Quelques années plus tard, ce dernier a également acquis la propriété voisine, précédemment occupée par Charlie Chaplin, avant de relier les deux bâtiments par un corridor vitré. Il y vivra jusqu’à sa mort, en 1959.
Pour Angelina Jolie, cette vente a aussi quelque chose de symbolique. En 2024, l’actrice avait expliqué au Hollywood Reporter qu’elle comptait quitter Los Angeles lorsque ses deux plus jeunes enfants auraient atteint leur majorité. Les jumeaux Knox et Vivienne ont eu 18 ans cet été.
La suite reste encore assez floue. Une source proche de Jolie affirme à TMZ qu’elle n’a pas encore décidé où elle établirait sa nouvelle résidence principale. Elle devrait désormais partager davantage son temps entre ses enfants, installés à différents endroits, ses activités internationales et le Cambodge, où elle possède déjà une maison et où elle mène des projets par l’intermédiaire de sa fondation.
En attendant de savoir où Angelina Jolie posera ses valises, on peut toujours visiter la maison qu’elle laisse derrière elle. Et accessoirement se demander à quoi peuvent bien servir dix salles de bains. (mbr)