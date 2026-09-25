beau temps12°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Angelina Jolie vend sa maison de Los Angeles pour 24,75 millions

Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
C’est ici qu’Angelina Jolie vivait depuis 2017. Angelina Jolie a désormais décidé de changer d’horizon.image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Angelina Jolie vend son «nid vide» pour 25 millions de dollars

Alors que ses six enfants ont désormais officiellement quitté le nid, Angelina Jolie s'est séparée de l'imposant domicile familial comprenant six chambres, dix salles de bains, piscine et maison de thé. Une propriété chargée d’histoire qui marque aussi la fin d’un chapitre pour l’actrice.
25.09.2026, 11:5625.09.2026, 11:56

Il y a les maisons de stars. Et puis il y a les maisons de stars qui mériteraient pratiquement leur propre étoile sur Hollywood Boulevard. Celle dont Angelina Jolie vient de se séparer appartient clairement à la seconde catégorie.

Selon le Wall Street Journal, l'actrice de 51 ans a vendu jeudi 24 septembre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, pour 24,75 millions de dollars. Une jolie somme, certes, mais sensiblement inférieure aux 29,85 millions réclamés lorsqu’elle l’avait mise sur le marché en mai. Jolie ne réalise d’ailleurs qu’une petite plus-value sur le papier: elle l’avait achetée 24,5 millions en 2017, peu après sa séparation avec Brad Pitt.

«Impuissant»: Brad Pitt est renié par un autre de ses enfants
«Impuissant»: Brad Pitt est renié par un autre de ses enfants

Et pour ce prix-là, on ne parle évidemment pas d’un trois-pièces avec balcon.

Installée sur environ deux acres – plus de 8000 mètres carrés – dans la communauté privée de Laughlin Park, la propriété compte une résidence principale de quelque 1000 mètres carrés, avec six chambres et dix salles de bains. S'y ajoute l'indispensable piscine et son pool house, une maison de thé et même une cabane dissimulée dans les arbres. Le tout entouré de pelouses, de rosiers et d’arbres centenaires.

On vous fait visiter?

Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
La propriété historique de Los Feliz a été construite en 1913 et fut longtemps celle du réalisateur Cecil B. DeMille.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Le domaine s’étend sur plus de 8000 mètres carrés au cœur du très privé quartier de Laughlin Park.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
De jour, ça donne ça.Image: instagram/@houseofcelebs
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Evidemment qu’il y a une piscine. Et évidemment qu’elle possède également son propre pool house.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Depuis les hauteurs du domaine, Los Angeles se dévoile jusqu’à l’océan.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Pelouses vallonnées, roseraie et arbres centenaires entourent la propriété, perchée sur l’un des points les plus élevés de Laughlin Park.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Le détail le plus inattendu du domaine? Une cabane secrète cachée dans les arbres.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Les vérandas et les terrasses profitent du climat doux de Los Angeles.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
L'un des terrasses extérieures. Choli.image: Andrew Bramasco/robbreport.com

Depuis la suite principale, la vue s’étend des Hollywood Hills et de l’observatoire Griffith jusqu’à l’océan. A l'intérieur, on y trouve également une bibliothèque, une salle de sport, une cave à vin ainsi qu'une maison d’amis.

Et maintenant, un aperçu de l'intérieur...

Angelina Jolie vient de vendre son immense propriété de Los Feliz, à Los Angeles, autrefois habitée par le réalisateur Cecil B. DeMille.
Le hall d'entrée et son escalier.image: Andrew Bramasco/robbreport.com
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
La résidence principale déploie environ 1000 m² et conserve une bonne dose de charme du vieux Hollywood.Image: instagram/@houseofcelebs
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
On imagine assez facilement Angelina Jolie recevoir ici autour d'un tea-time.Image: instagram/@houseofcelebs
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
Pour les repas en petit comité – ou avec les six enfants d’Angelina Jolie –, la demeure ne manque évidemment pas d’espace.Image: instagram/@houseofcelebs
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
Parmi les nombreuses pièces de la propriété: une bibliothèque.Image: instagram/@houseofcelebs
L&#039;intérieur de la maison d&#039;Angelina Jolie, qu&#039;elle vient de vendre pour près de 25 millions dollars, à Los Angeles.
La propriété compte pas moins de dix salle-de-bains comme celle-ci. On vous laisse deviner à quoi elles peuvent bien servir.Image: instagram/@houseofcelebs

Un morceau d’Hollywood

Mais le pedigree de la maison est presque plus impressionnant que sa fiche immobilière. Construite en 1913, elle a été achetée en 1916 par Cecil B. DeMille, l’un des pionniers du cinéma hollywoodien et réalisateur, entre autres, des Dix Commandements.

Cecil B. DeMille dans les années 1920.
Cecil B. DeMille dans les années 1920.image: wikipedia

Quelques années plus tard, ce dernier a également acquis la propriété voisine, précédemment occupée par Charlie Chaplin, avant de relier les deux bâtiments par un corridor vitré. Il y vivra jusqu’à sa mort, en 1959.

«J'ai entendu des voix»: on a passé Halloween dans un hôtel hanté
«J'ai entendu des voix»: on a passé Halloween dans un hôtel hanté

Pour Angelina Jolie, cette vente a aussi quelque chose de symbolique. En 2024, l’actrice avait expliqué au Hollywood Reporter qu’elle comptait quitter Los Angeles lorsque ses deux plus jeunes enfants auraient atteint leur majorité. Les jumeaux Knox et Vivienne ont eu 18 ans cet été.

La suite reste encore assez floue. Une source proche de Jolie affirme à TMZ qu’elle n’a pas encore décidé où elle établirait sa nouvelle résidence principale. Elle devrait désormais partager davantage son temps entre ses enfants, installés à différents endroits, ses activités internationales et le Cambodge, où elle possède déjà une maison et où elle mène des projets par l’intermédiaire de sa fondation.

Le conflit entre Brad et Angelina s'envenime
Le conflit entre Brad et Angelina s'envenime

En attendant de savoir où Angelina Jolie posera ses valises, on peut toujours visiter la maison qu’elle laisse derrière elle. Et accessoirement se demander à quoi peuvent bien servir dix salles de bains. (mbr)

Fan d'immobilier de luxe? Ça tombe bien, nous aussi👇

Cette star vend sa maison «virale» à Hollywood
Cette star vend sa maison «virale» à Hollywood
Pourquoi cet incroyable penthouse new-yorkais a perdu 83% de son prix
Pourquoi cet incroyable penthouse new-yorkais a perdu 83% de son prix
Fan de Venise? Cette île privée et sa villa sont à vendre
Fan de Venise? Cette île privée et sa villa sont à vendre
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
1
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Sydney Sweeney remet ça
3
Sydney Sweeney remet ça
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
1
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Vidéo: watson

Voici l'ancienne maison des Bennifer (à 61 millions de $)

1 / 14
Voici la nouvelle maison des Bennifer (à 61 millions de $)
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Amber Heard a vendu son étrange maison dans le désert
1 / 16
Amber Heard a vendu son étrange maison dans le désert
Amber Heard ne peut plus trouver refuge dans son «manoir de type western» à Yucca Valley en Californie.
source: dirt via mls / instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Justin Bieber improvise un concert dans un parc
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Soyez pas timide, approchez: ces fails sont là pour vous faire rire
Des chutes, des contrefaçons improbables et du shopping en ligne plein de surprises : les fails du mardi reviennent avec une nouvelle tournée de rigolade, histoire de bien commencer la semaine.
Bonjour, et bon retour parmi nous ! Au programme aujourd’hui: des températures estivales, une bonne dose de drôleries qui devraient très rapidement vous mettre d'aplomb, après un éventuel week-end prolongé (enfin, sauf pour les Genevois).
L’article