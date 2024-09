Anna Sorokin: des barreaux aux plateaux télé. source: getty

La plus célèbre des arnaqueuses va participer à «Danse avec les stars»

Anna Sorokin (alias Anna Delvey), la jeune femme devenue mondialement connue grâce à une série Netflix retraçant ses escroqueries, est sur le point de participer à sa première émission de télécrochet: Dancing With The Stars (Danse avec les stars).

Jennifer Doemkes / t-online

Début 2022, la série Inventing Anna a fait un tabac sur Netflix. Elle raconte l'histoire de l'escroc Anna Delvey qui, en tant que soi-disant héritière d'un million de dollars, menait la haute société new-yorkaise par le bout du nez.

Elle vivait dans le luxe - avec de l'argent et des biens qu'elle obtenait frauduleusement auprès de particuliers, de banques et d'hôtels, d'une valeur de plus de 200 000 dollars.

Il s'agit d'une histoire réelle basée sur les véritables délits commis par Anna Sorokin. Cette Germano-Russe a été arrêtée en 2017 pour escroquerie et condamnée plus tard à une peine de prison d'au moins quatre ans. En 2022, elle a été transférée en résidence surveillée contre des conditions strictes, et porte depuis un bracelet électronique.

Bracelet et autorisation spéciale

C'est avec son bracelet à la cheville qu'Anna Sorokin se présentera à la version américaine de Let's Dance, nommée Dancing With The Stars, (traduction en français: Danse avec les stars).

Mercredi, sa participation a été officiellement confirmée. Dans le communiqué de presse de la chaîne ABC, la jeune femme de 33 ans est décrite comme une «fashionista notoire avec un bracelet de cheville» («notorious ankle bracelet fashionista»). Sur les premières photos publiées sur Instagram, on peut également voir l'appareil à sa cheville.

Quand le bracelet de cheville devient une star - Anna Sorokin, candidate de «Danse avec les Stars.» source: instagram

Anna Sorokin a obtenu une autorisation spéciale pour participer à l'émission. En fait, elle ne peut se déplacer que dans un rayon de 70 miles (environ 113 km) autour de son appartement à New York. Or, Dancing With The Stars est enregistrée à Los Angeles - donc à l'autre bout des Etats-Unis. On ne sait pas exactement quelles sont les nouvelles conditions de participation.

La 33e saison de Dancing With The Stars débutera le 17 septembre sur ABC et sur le service de streaming Disney+.

Outre Anna Sorokin, le casting compte: la star de Beverly Hills, 90210 Tori Spelling, l'acteur Reginald VelJohnson, le frère de Julia Roberts Eric Roberts, le champion de Super Bowl Danny Amendola, l'ex-«Bachelor» Joey Graziadei, le champion NBA Dwight Howard, la star Chandler Kinney, la championne olympique de rugby Ilona Maher, le mannequin Brooks Nader, le champion olympique de gymnastique Stephen Nedoroscik, la star de Real Housewives of Atlanta Phaedra Parks, et l'ex-«Bachelorette» Jenn Tran.